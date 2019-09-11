「郭柯」結盟上發條！柯文哲擬讓蔡壁如辭顧問拼大選

▲郭台銘到新竹跟柯文哲雙親見面並送月餅。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

記者陳弘修／台北報導

鴻海集團郭台銘11日清晨先跟台北市長柯文哲前往新竹城隍廟參拜，對於郭台銘宣布獨立參選總統後與柯文哲的合作，據了解，柯文哲也已經有計畫外放台北市政府蔡壁如，讓蔡辭去顧問一職，全心投入協助郭台銘與民眾黨的立委選舉事務。

郭台銘11日一大早來到新竹與台北市長柯文哲、柯爸、柯媽前往新竹城隍廟參拜，大批媒體不到6點就到現場守候，一行人參拜後，郭台銘與柯爸、柯媽在休息室，而柯文哲則是單槍匹馬接受媒體聯訪。

據透露，在「郭柯王」三邊幕僚10日拜訪完中選會後，郭、柯兩陣營的幕僚晚間特別進行會商，除了更加確信彼此在2020總統與立委大選中的合作信念外，也針對近來有民調指出「郭柯」結盟的支持度呈現下滑的現象做進一步討論。

消息人士說，為了維持並強化「郭柯」同盟的氣勢與聲量，接下來柯文哲和郭台銘會盡量安排同框的活動並上緊發條，以挽救下滑的民調聲勢，同時也能開始替總統大選與台灣民眾黨的立委選情加溫。

由於9月11日剛好是台北市議會開議，為了避免耽誤到柯文哲的市長上班時間，雙方幕僚特別安排了11日清晨6時的參拜行程，一方面不會讓柯文哲因耽誤了議會開議而受到批評，另一方面也是希望透過柯文哲和郭台銘以具體同框的動作，強化選民對於雙方確信合作不變的印象。

對於與郭台銘一起到城隍廟是否算是「中秋起義」，柯文哲11日清晨在參拜完後受訪表示，只是「單純的中秋送禮拜拜而已，不要想太多」。柯文哲表示，柯媽每逢初一、十五都會前往城隍廟拜拜，適逢中秋節，郭董說要來 送月餅，所以才有此次的共同參拜。

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

至於郭台銘致贈給柯媽的月餅上分別寫了莫忘初衷、為民為國、平安喜樂及健康如意等文字是否暗藏意涵，柯文哲則是笑著回應，「我還沒拿到月餅，還不知道上面寫什麼」。

對於郭台銘到底要不要選，柯文哲笑著說，這還是要當事人來回答。不過，柯文哲也鬆口表示，如果郭台銘要選的話，蔡壁如應該會去幫忙，他自己則順其自然但也要盡力而為。

據了解，柯文哲對於自己的團隊規劃也已經做出初步劃分與人士調整，希望將市政團隊與黨政選舉團隊進行切割，以免在接下來選舉過程中被外界批評為市政與黨政不分。

為了協助郭台銘，柯文哲本人除了鬆口要派出蔡壁如外，另一個考量也包括由於蔡壁如目前擁有市府顧問的身份，在選舉進入白熱化階段勢必很難脫身，所以目前市府團隊的成員也有可能稍微調整異動，讓負責市政的歸市政，負責選舉的就歸民眾黨。

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