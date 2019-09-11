王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲11日到議會進行施政報告，國民黨議員照慣例進行杯葛；此外，由於柯日前才成立台灣民眾黨，也讓朝野議員相當「關心」。國民黨議員王鴻薇發言時問到，「現在是質詢市長還是黨主席？」，還點名市府顧問蔡壁如，憑什麼要由市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨的工作？「這是你的價值嗎？這是你的要改變成真嗎？」

「現在是質詢市長還是黨主席？」王鴻薇問柯文哲，組黨後市民要如何看待？要柯給交代。此外，蔡壁如目前的身分是市府顧問，但日前去內政部登記、去中選會詢問連署細節的都是她，「請問是台北市政府的蔡壁如還是台灣民眾黨的蔡壁如？是不是請蔡璧如辭掉市府顧問？」

王鴻薇指出，蔡壁如一個月領10幾萬薪水，市府給薪水？還是民眾黨給？憑什麼要由市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨的工作？直指蔡壁如應該立刻要蔡壁如請辭，「吃人夠夠！你可以這樣吃台北市民嗎？」

另外，議員汪志冰也痛批，柯文哲連任第2天到現在開議，整整9個月時間，全省跑透透，為了籌組政黨，要不然就是要準備可能參選總統，完全看不到在市府有任何作為，在北市民眼中，看到的只是一個準總統候選人，以及黨主席，「沒有最離譜，只有更離譜」。

汪志冰直言，台北市政府等於台北民眾黨，因為北市府已經成了民眾黨的黨部，「所有的人事時地物費，都是北市民大家納稅錢買單欸！」如果這不叫公器私用，什麼叫公器私用，要求柯文哲說清楚講明白，不然施政報告一點意義都沒有。

市議員吳世正則要求「黨務人員全部退出市府」，並點名身兼民眾黨發起人的市府顧問蔡壁如應辭職、離職，另外，社會局機要蔡宜芳竟然跑到中南部去跟柯文哲的行程，還有聯合醫院的特助劉嘉仁升為秘書，一個月再升為市府顧問，一樣也跟著市長跑到中南部跟行程，「哇，北市府管這麼大！」他要求柯文哲當場宣布市府員工即刻請辭。