週刊爆「郭台銘選假的」　郭辦：匯集中道力量為台灣做事

▲郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘究竟要不要參選2020總統，各界都相當期待。 根據《周刊王》報導，郭台銘近期一連串準備參選的動作，其實真正目標是國民黨主席寶座。對此，郭台銘辦公室表示，「郭台銘先生一直在想的都是為台灣好，捍衛中華民國有很多方式和方法，無需為我們指派這些跟台灣未來無關的職位，但我們很希望匯集中道的力量，一起為台灣做事。這種只想到藍綠，和政治分贓的舊思維，真的需要好好改變了。」

消息人士表示，郭台銘征戰商場多年，從鴻海集團退休後只想再為國家付出，邏輯跟一般政治人物不一樣，思考的從來無關利益和選舉，只想著如何捍衛中華民國，人民的利益絕對大於黨派的利益，國家和人民都要在個人之上。

消息人士透露，近日泛藍人士擔心郭台銘參選造成分裂，紛紛來勸說稱若國民黨勝選，郭台銘屆時仍是黨內重要人物，國民黨絕對能「給位置」，只是時間的問題，但這種只想到藍綠和政治分贓的舊思維，郭台銘一概不屑，當面回絕。

消息人士說，惡意操作者應仔細看郭台銘11日送給台北市長柯文哲的月餅上面紙條所寫「莫忘初衷」、「為國為民」、「平安喜樂」、「健康如意」，以及送給王金平的月餅的紙條「莫忘初衷」、「上天指路」、「順應因緣」、「闔家安康」，這幾個字已經清楚表達了郭台銘的立場。