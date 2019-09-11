兒欠錢不還被打斷手腳...　警戳破詐騙老梗保住60萬

▲楊姓夫妻接獲詐騙電話，員警前往協助。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區50歲的楊姓男子，10日下午接獲詐騙電話稱其兒子欠錢不還被打斷手腳，要求支付60萬贖金，又不斷傳來「爸爸救我」的呼喊聲，楊男因此受騙準備拿錢救兒子，其妻也嚇得趕緊報警，所幸最後在警方的協助下，順利聯繫上楊男的兒子，成功攔阻詐騙。

▲▼楊姓夫妻２人一度受騙上當準備拿錢救兒子。（圖／大園警分局提供）

大園警分局新坡派出所所長傅錫華表示，當日楊男在家中接獲電話，稱其兒子因為欠錢不還，現在遭到軟禁且已被打斷手腳，要求支付60萬元贖金才肯放人。楊男一時之間聯絡不上兒子，加上電話裡不斷傳來「爸爸救我」的呼喊聲，竟信以為真準備領錢救子，其妻子也嚇到趕緊報警。

巡佐翁振榮、警員姜彣勳獲報前往，員警一聽就知道這是常見的詐騙手法，不斷安撫夫婦2人，並協助調閱楊男兒子的行車軌跡，開車帶著楊男夫婦前往尋人。另一方面由值班台警員江文來繼續撥打其兒子的電話，果然不久後就順利與楊男兒子聯繫上，表示剛剛去找朋友，手機放車上才沒接到電話。楊姓夫妻這才鬆了一口氣，並感謝警方的熱心協助，幫他守住辛苦賺來的積蓄。

大園警方呼籲民眾，如有接到疑似詐騙電話，應先保持冷靜，不要依照歹徒的指示做任何動作，可撥打165反詐騙電話查詢，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助，避免受騙上當。