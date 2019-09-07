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「恭喜中香港彩券！」她興沖沖要匯18萬保證金　竟是美夢一場

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▲▼香港彩券中獎了！先繳18萬才能領…她竟信。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲香港彩券中獎了！婦人差點掉入詐騙陷阱。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

聽到中獎就高興昏了頭！台北市南港區8月26日下午2時許，一名55歲張姓婦人拿著一疊美金到銀行說要匯款到香港，並嚷嚷說著她彩券中了，然而機靈的行員直覺案情不單純，懷疑婦人遭詐騙，於是通報警方，果真是跨海詐騙無誤！婦人也瞬間驚醒，所幸在臨門一腳守住辛苦賺來的血汗錢。

南港派出所巡佐江瑞祥獲報後趕赴現場，見婦人拿著美金5800元（約新台幣18萬元）現金吵著要匯至香港，堅信「獎金必須先繳保證金才能領」，於是員警將其她帶到一旁詢問相關事發經過，得知婦人收到簡訊通知中了香港彩券，但必須先繳納保證金才能領取獎金，因此興沖沖的到銀行辦理匯款。

但員警再繼續追問相關購買彩劵及其他領獎細節時，婦人卻支支吾吾無法回答，員警依據經驗判斷此為詐騙集團慣用手法，隨即提醒婦人中獎沒有必須要先支付保證金才能領獎的方式，並詳加解說各類詐騙套路及相關案例，終使婦人恍然大悟撤回匯款單。

▲▼香港彩券中獎了！先繳18萬才能領…她竟信。（圖／記者孫于珊翻攝）

南港分局提醒民眾，法院法官、檢察署檢察官或警察機關辦案「6不會」原則：
1、絕不會派員收取現金或要求匯款。
2、絕不會監管帳戶或存款，也沒有設立安全帳戶。
3、絕不會以傳真方式通知。
4、絕不會在電話中做筆錄。
5、絕不會在電話中表示要收押或管收你。
6、絕不會要求交付保管銀行存摺、印鑑、提款卡及密碼。

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