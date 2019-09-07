反送中「方舟計畫」執行中？　5千港幣助前線青年逃...攏係假

▲詐騙集團利用反送中祭出方舟計畫，宣稱5千元港幣可以助前線青年逃往中華民國。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

詐騙集團最近搭上反送中議題，竟透過通訊軟體宣稱，「有無認識的前線青年被迫要逃離？或感到絕望要避走世外桃源？我們可作安排」，並表示可以安排中華民國居留權，且緊要5千元港幣，遭到刑事局嚴正駁斥。

警方指出，詐騙集團鎖定反送中議題，祭出所謂方舟計畫，宣稱只要5千元港幣就可以代辦取得中華民國居留權，且甚至詢問是否有前線青年被迫逃離，或者避走世外桃源皆可做安排。

刑事局警方嚴正駁斥說法，因根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留包括直系血親或配偶在臺灣地區設有戶籍。

且必須具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、在特殊領域之應用工程技術上有成就、在臺灣地區有新臺幣6百萬元以上之投資等16種情形，亦即要安排我國的居留權。

刑事局指出，雖然目前165反詐騙諮詢專線尚未接獲民眾進線諮詢或報案，但如有香港親友欲移居台灣，請務必轉知近期已有不肖人士利用「天災」及「人禍」來進行詐騙。

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