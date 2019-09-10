電話那頭「兒子淒厲哭喊」　老農拿存摺急出門...女警趕到了

▲石姓老農接到詐騙電話正準備出門匯款90萬元救愛兒，草屯警員趕赴現場及時擋下。（圖／草屯警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮民石姓老農10日早上接到詐騙電話，對方指其兒子在外欠下90萬債款，要他趕緊償還否則要對其兒子不利，石民不疑有他，準備出門匯款，幸在出門前先向警方報案，接聽的女警一聽就知這是「詐騙老梗」，但要告知時石民卻剛好接聽插播、回撥又打不通，趕赴石民住處查看時發現他正拿著存摺及提款卡要出門，趕緊勸阻並說明，沒讓詐團詭計得逞。

草屯分局豐城派出所女警林芝群上午10時30分左右，接獲石姓民眾打電話到派出所報案，指稱他的兒子替人做保欠了一屁股債，要趕緊還90萬元，否則要對其兒子不利，電話那端又剛好傳來疑似其兒子的淒厲哭喊聲，石民嚇得六神無主，慌忙中以住家電話聯絡派出所。

▲草屯分局豐城派出所女警林芝群接獲石姓老農求救電話，驚覺這是標準詐騙手法，趕赴石民家中先請他到派出所瞭解案情。

林芝群一聽，驚覺這是標準的詐騙老梗，欲告知石民千萬不可匯款，惟此時他接聽電話插撥，回撥時電話一直佔線，且此時尚不知石民的住家地址，林芝群機警從里民聯絡簿，查出他的住家地址與來電號碼相符，立即與所內2名男警員林詮智、巫逸凱駕車火速趕赴石姓民眾住家。

警員到場時石民拿著存摺、提款卡正要出門，立即上前告知他這是詐騙手法，石民起初不相信，因聯絡不上兒子，擔心兒子的人身安全急著要去匯款，林員等人為安全起見，仍請石民先回派出所內瞭解案情，並積極聯絡石民的兒子，最終跟其兒子電話聯絡上，石民這才放心，相信是接到詐騙電話，石姓老農與其家屬都非常感謝警方的耐心提醒，及時防阻詐騙。

草屯警分局提醒民眾，如接獲可疑來電，應立即與當地派出所聯繫，請警方協助確認是否為詐騙電話，提高警覺，便可避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「1聽2掛3查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。