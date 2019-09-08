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20歲正妹主動搭訕！已婚熟男暈頭…400萬存款被「詐」乾

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▲▼戀上小20歲網路正妹 男子400萬存款慘被「詐」乾。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲歹徒使用的假正妹頭像。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一張長相清秀、皮膚白皙的年輕正妹照，竟讓已婚男子掉入愛情陷阱！在台北市經商的53歲王姓熟男日前遇到一名20歲陌生正妹（化名玲玲）主動加臉書好友搭訕，玲玲自稱在香港從事金融工作，每天甜言蜜語貼心問候，還說自己偏好有閱歷的成熟男子，對王男一見傾心，讓已婚的王男深陷戀愛錯覺……。玲玲釣到王男後，便開始使出「詐」乾大絕！

她先表示自己有使用「TSKFX線上交易平台」投資外匯的習慣，遊說王男開戶並把帳密交給她操盤，王男為了討對方歡心，便拿出1萬美元開戶，之後因看到帳戶獲利穩定，便聽從對方要求不斷加碼，不料就在王男把最後1筆積蓄匯進平台後沒幾天，突然接到對方傳訊息告知因操作失當，全部投資金額在一夜之間虧損殆盡，接著就與王男斷絕聯絡，王男這才驚覺自己遇上愛情詐騙，但近400萬元的存款已離他而去。

▲▼戀上小20歲網路正妹 男子400萬存款慘被「詐」乾。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲「TSKFX線上交易平台」網頁截圖。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局指出，此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等社交軟體鎖定台灣熟齡男女行騙。

同時也提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以2018年及2017年統計數據相較，發生件數與財損金額都增加3成之多，財損金額更名列各類詐騙手法第3名，尤其陷入假戀情圈套的被害人往往飛蛾撲火般投入全部身家財產，損失金額不亞於民眾熟知的假檢警詐騙！呼籲民眾務必提高警覺，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，以免賠了錢財又傷了心。

▼網路交友停看聽！（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼戀上小20歲網路正妹 男子400萬存款慘被「詐」乾。（圖／記者孫于珊翻攝）

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