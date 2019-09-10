快訊／攜手打總統盃！郭台銘、柯文哲同框拉抬聲勢　先拜新竹城隍廟





▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘未來動向備受關注，繼台北市長柯文哲顧問蔡壁如、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、前立法院長王金平的秘書林思慧10日下午抵達中選會，了解連署參選事宜之後，郭台銘也確定在11日上午6時前往新竹城隍廟，與柯文哲一同進行參拜活動，而這場同框的活動也是兩人自8月23日首度合體後，再度於公開場合展現攜手合作打2020總統盃的決心。

據透露，在「郭柯王」三邊幕僚拜訪完中選會後，郭、柯兩陣營的幕僚晚間特別進行會商，除了更加確信彼此在2020總統與立委大選中的合作信念外，也針對近來有民調指出「郭柯」結盟的支持度呈現下滑的現象做進一步討論。

消息人士說，為了維持並強化「郭柯」同盟的氣勢與聲量，接下來柯文哲和郭台銘會盡量安排同框的活動，以挽救下滑的民調，同時也能開始替總統大選與台灣民眾黨的立委選情加溫。

由於9月11日剛好是台北市議會開議，為了避免耽誤到柯文哲的市長上班時間，雙方幕僚特別安排了11日清晨6時的參拜行程，一方面不會讓柯文哲因耽誤了議會開議而受到批評，另一方面也是希望透過柯文哲和郭台銘以具體同框的動作，強化選民對於雙方確信合作不變的印象。

回顧10日下午「郭柯王」三方幕僚刻意在中選會外同框，針對外界最關心的郭台銘會不會擔任總統提名人？蔡壁如坦言，「應該是吧！」還說柯文哲會全力擔任支持輔選角色。至於柯文哲是否以競選總幹事角色幫助郭台銘？蔡壁如一開始笑而不答，之後對著媒體點頭說「對」。

登記參選時間的部分，蔡沁瑜強調，中選會已清楚表達上班時間，會回去再決定一下，幕僚該做的工作就是盡本分把資料都準備齊全，並且讓老闆做決定。在時程上「中秋起義」有沒有問題？蔡壁如、蔡沁瑜同聲表示，「沒有問題」，因為中選會都有上班，時間上都可以配合。

有關連署正式起跑的時間，蔡沁瑜說，按照中選會的說法，9月13日到17日受理登記領表，現場也必須繳交100萬保證金。今年的連署有效份數是28萬384份。蔡沁瑜說，實際可以開始連署起跑時間是9月19日，「18日會確定我們的申請是不是有效會通知我們，19日才開始做連署」。

而外傳郭台銘將「中秋起義」，蔡沁瑜對此表示，幕僚這幾天會親自去一趟新竹，送月餅給柯爸爸、柯媽媽，郭台銘這兩天也會親自送月餅柯文哲、王金平，但不會送給高雄市長韓國瑜。

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