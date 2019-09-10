郭台銘選總統！中秋起義沒問題　最快919開始拚28萬份連署

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘選定了！永齡基金會副執行長蔡沁瑜與台北市長柯文哲顧問蔡壁如、前立法院長王金平的秘書林思慧，在10日下午3點赴中選會詢問連署細節。在會後受訪時，蔡壁如表示，因為中選會公告的時間剛好是中秋節的連假，因此來確認一下若要領表、登記的話會不會有人在。

儘管尚未確認登記時間，但從三方陣營詢問中選會的過程中來看，如果郭台銘確認中秋節起義應該是「沒有問題」。

蔡壁如表示，今天是先來了解一下，因為中選會公告的時間剛好是中秋節的連假開始，我們想要知道中秋節有沒有放假有沒有人、若有問題或是要來領表有沒有人在。至於為何三人一起現身？蔡壁如笑說，「壯膽吧」。

蔡沁瑜則表示，幕僚溝通一直很順暢，因為時間上比較急一點了，大家也都很關心，「與其這樣子我們不如親自跑一趟」，因為就像顧問講的，剛好遇到3天中秋節連假，我們也很擔心萬一送件要登記幹什麼這邊會沒有人，詳細連署需要具備什麼文件等，「親自跑一趟，自己了解後會比較安心」。

至於登記時間，蔡沁瑜強調，中選會講得很清楚上班時間是什麼時候，會回去再決定一下，幕僚該做的工作就是盡本分把資料都準備齊全，再讓老闆做決定。至於在時程上，「中秋起義」有沒有問題？蔡壁如、蔡沁瑜同聲表示，「沒有問題」，因為中選會都有上班，時間上都可以配合。

有關連署正式起跑的時間，蔡沁瑜說，按照中選會的說法，9月13日到17日受理登記領表，現場也必須繳交100萬保證金。今年的連署有效份數是28萬384份。蔡沁瑜說，實際可以開始連署起跑時間是9月19日，「18日會確定我們的申請是不是有效會通知我們，19日才開始做連署」。

對於號召力驚人的郭台銘、王金平，日前都有支持者主動連署，未來在正式公告後，該連署是否有效，以及有支持者研發「連署APP」等問題，蔡沁瑜則表示，這部分有特別問一下中選會，「一切還是以他們紙本的情況為主」，剛剛也特別了解紙本應該寫些什麼、身分證要怎麼貼、是不是一定要有副手人選。

蔡沁瑜表示，中選會已表達「APP不在格式裡」，也特別準備了「總統副總統連署查核辦法」供參考，這本後面都有相關格式，一切還是以裡面的格式為主。言下之意，就是要重頭連署。

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