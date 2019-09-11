上班見愛車大凹洞+輪胎破！她看監視器秒抓兇手…「卻自費1萬3維修」心碎了

▲準備上班卻發現愛車出現大大小小「傷口」，讓女子心超痛。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

不少人都喜歡養狗讓家庭充滿歡笑、多個陪伴，大陸近日卻發生大型犬惹禍的案件，一名朱姓女子表示，她準備開車去上班時，竟然看到愛車傷痕累累，車頭出現大凹洞，上面的烤漆還多了很多爪痕及齒痕，就連輪胎都被咬破了，後來調閱監視器才知道是社區居民飼養的哈士奇和黃金獵犬調皮釀禍，更扯的是，狗主人事後竟不願出面負責，讓她只能忍痛自費修車。

▼破壞愛車的兇手竟是黃金獵犬和哈士奇。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，事發在廣東省韶關市，朱女表示，她在2日準備開車上班時，來到停車位後當場傻眼，因為愛車居然出現不少傷痕，「我一看，車頭有一個大窟窿，剛開始我以為是我的車著火燒的，後面我認真看了下覺得不對勁，我發現窟窿的邊上有很多爪印，還有齒痕，車胎也都被咬爆了。」

朱女氣得到社區管委會查看監視器，發現原來是兩隻大狗犯案，分別是哈士奇和黃金獵犬。影像顯示，黃金獵犬不停地啃咬轎車，另外一隻哈士奇則來回地走動，好像是在把風一樣，「那2隻狗都沒有拴繩子，而且連續咬了3個小時左右」，主人事後也未出面負責。

▼哈士奇負責替黃金獵犬把風。（圖／翻攝自看看新聞）

朱女說，因為遲遲找不到狗主人，所以車輛維修費全是她自掏腰包出的，總計花費近3000元人民幣（約新台幣1萬3千元），雖然狗沒有咬人，但是卻傷到她重要的代步工具。朱女憤怒地表示，「我要警告那些不拴狗繩的主人，這樣子很危險的。」

管委會人員事後只是說，也許是流浪狗破壞也不一定，「我們會做好監控，盡力找到狗主人，說實話，出現這樣的事情我們也很意外，誰都不想發生。」不過網友看完後卻說，「這種狗肯定是社區住戶養的，要不然牠們怎麼會跑到地下停車場去」、「這真的太倒楣了，奉勸愛狗和養狗人士，帶寵物出門一定要繫繩，免得讓人觀感不佳。」

▼網友認為，流浪狗通常不會擅闖社區停車場。（圖／翻攝自看看新聞）