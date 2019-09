影／女兒生日當天妻子「全身咬痕」慘死客廳　丈夫開門崩潰

記者黃翊婷/綜合報導

美國紐約州城鎮普萊森特瓦利(Pleasant Valley)67歲婦人瑞納7日被發現倒臥家中,身上還有多處咬痕,送醫急救後仍宣告不治。紐約警方證實,瑞納身上的傷口痕跡與她所飼養的兩隻獵犬咬痕吻合,初步推測應該是遭狗咬死,只是為何會發生這樣的憾事,仍有待進一步調查釐清。

根據《紐約郵報》報導,事發當天剛好是瑞納(Arlene Renna)大女兒的31歲生日,當時她獨自一人與兩隻浣熊獵犬(Coonhound)在家,等到下午4時許丈夫喬(Joe Renna)返家時,她已經失去意識倒臥在客廳地板,而且全身上下都是傷口。

喬嚇了一跳立即打電話報警、叫救護車,無奈醫護人員到場時瑞納已經沒有呼吸心跳,送醫急救仍宣告不治。紐約警方9日出面說明此案,經過勘驗發現瑞納身上的傷口與家中飼養的獵犬咬痕吻合,推測應該是遭到犬隻攻擊,目前已經將牠們帶走隔離,只是這個品種的狗性格溫和,加上當時只有死者一人在家,究竟為何會發生這樣的事,仍有待進一步調查釐清。

而瑞納的女兒聽聞此事,難過地在臉書PO文表示,這一切就像是一場惡夢,母親生前致力於公益、幼兒教育,沒有想到竟然會以這樣的方式離開人世,「母親在我心中是最善良、溫柔的女人,這世上沒有比她更好的母親」、「她會永遠活在我們心中,我們也會以她為榜樣,學習成為更好、對社會更有貢獻的人」。

