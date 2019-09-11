　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／女兒生日當天妻子「全身咬痕」慘死客廳　丈夫開門崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國紐約州城鎮普萊森特瓦利（Pleasant Valley）67歲婦人瑞納7日被發現倒臥家中，身上還有多處咬痕，送醫急救後仍宣告不治。紐約警方證實，瑞納身上的傷口痕跡與她所飼養的兩隻獵犬咬痕吻合，初步推測應該是遭狗咬死，只是為何會發生這樣的憾事，仍有待進一步調查釐清。

▲房間,居家,臥室 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲瑞納在家中遭遇攻擊，警方推測應該是遭飼養的犬隻咬死。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

根據《紐約郵報》報導，事發當天剛好是瑞納（Arlene Renna）大女兒的31歲生日，當時她獨自一人與兩隻浣熊獵犬（Coonhound）在家，等到下午4時許丈夫喬（Joe Renna）返家時，她已經失去意識倒臥在客廳地板，而且全身上下都是傷口。

▲▼生日,慶生,蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲事發當天是瑞納大女兒的生日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

喬嚇了一跳立即打電話報警、叫救護車，無奈醫護人員到場時瑞納已經沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。紐約警方9日出面說明此案，經過勘驗發現瑞納身上的傷口與家中飼養的獵犬咬痕吻合，推測應該是遭到犬隻攻擊，目前已經將牠們帶走隔離，只是這個品種的狗性格溫和，加上當時只有死者一人在家，究竟為何會發生這樣的事，仍有待進一步調查釐清。

而瑞納的女兒聽聞此事，難過地在臉書PO文表示，這一切就像是一場惡夢，母親生前致力於公益、幼兒教育，沒有想到竟然會以這樣的方式離開人世，「母親在我心中是最善良、溫柔的女人，這世上沒有比她更好的母親」、「她會永遠活在我們心中，我們也會以她為榜樣，學習成為更好、對社會更有貢獻的人」。

ET快訊
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老人公寓濺血！73歲亞裔婦借錢卻拿不回　抄磚塊砸死8旬鄰居

蘋果發表新品刺激股價上小漲1％！道瓊升73點　連續上揚5天

影／人夫「出差偷情」馬上風猝死！法院認證：是工傷　家屬獲高額賠償金

快訊／開除國安顧問波頓！　川普：我極度不同意他的很多見解

美魔女大胃王驟逝！體重僅45公斤排名全球第17　曾10分鐘嗑完11片披薩

「台灣對我們來說完全沒用」！　索羅門總理表態了

《異星戰場：強卡特戰記》　成好萊塢史上虧最慘電影

推翻裁決！蘇格蘭法院：英首相強生暫停議會違法

一個月入帳6.2萬元！「跨國代寫作業」工作夯...社團成員數超過5萬人

全美6人死亡！衛生部門調查電子煙油「添加物」　合法藥局購買一樣中標

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

美魔女大胃王驟逝！體重僅45公斤排名全球第17　曾10分鐘嗑完11片披薩

「台灣對我們來說完全沒用」！　索羅門總理表態了

《異星戰場：強卡特戰記》　成好萊塢史上虧最慘電影

推翻裁決！蘇格蘭法院：英首相強生暫停議會違法

一個月入帳6.2萬元！「跨國代寫作業」工作夯...社團成員數超過5萬人

全美6人死亡！衛生部門調查電子煙油「添加物」　合法藥局購買一樣中標

17歲女兩度買兇殺父母 用母親金融卡付錢買兇還買毒品

法西撲日逾2天…大範圍停電持續中　2人被活活熱死！

奇蹟的醜女！她教「大神級化妝術」爆紅　坐擁154萬粉絲

17歲啦啦隊正妹計畫暗殺父母　盜刷金融卡「買兇2次」被抓包

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

日職／王柏融棒打則本終止安打荒　宋家豪連11場無失分

王心恬敦煌超馬115K飆淚完賽　 3天沒洗澡招來蒼蠅不離身

花蓮「松成號」停車場大排長龍　4千份郭元益月餅助弱勢過節

國際熱門新聞

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下..

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

冰河發現遺骸　疑失蹤43年登山..

小弟自製衣服被霸凌！大學做成官..

素食妹解放16隻兔子竟害死更多..

她婚禮剛辦完...禮金和車全被..

申訴4千元罰單　他花1百萬打官..

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

「奇蹟的醜女」爆紅　擁154萬..

即／川普：已開除國安顧問波頓

老父存錢替兒買鞋　結帳掏舊盒數..

為及格幫師做實驗　高中妹燒成重..

更多熱門

相關新聞

惡鄰行為百百種　看房「三問」避踩惡鄰地雷

「千金買房，萬金買鄰」如果遇到左鄰右舍住戶是「惡鄰居」，恐怕很多人就算下班回家也沒辦法放鬆，甚至有網友在網路論壇討論怎麼樣的鄰居最討人厭。但要如何避免遇到惡鄰纏身的狀況？房仲業者指出，買房前多方探詢打聽「三問」，才能真正買的安心、住得放心。

美、法8強成矛盾大戰關鍵看2球星

金正恩親指導　超大型火箭砲試射

美股漲跌互見　台指期開盤上漲53點

C＆B寵物系列　讓貓睡在岩石裡

關鍵字：

美國寵物

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

京華城342億標售　年底熄燈

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面