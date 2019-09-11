「他一直在呼喚我」…20歲男登阿爾卑斯山冰川失蹤　好友花43年找到了！

▲20歲登山客43年前在海拔4000公尺的法國阿爾卑斯山區失蹤。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

法國一名青年登山客43年前攀登阿爾卑斯山脈一處冰川時，在海拔4000公尺的高山地帶失蹤，從此人間蒸發。受高山冰河融化影響，救援隊依據從土石中露出的破舊登山背包找到一具人類遺骸，推測很可能就是該名失蹤登山客。

法國國家警察保安機動隊山區部隊（Mountain CRS）救難隊員，9日將一具人類遺骸從伊澤爾省（Isère）附近阿爾卑斯山區的埃克蘭山（Massif des Écrins）運回平地，相信遺骸屬於1976年失蹤的20歲男子尚-法蘭斯華．貝尼德蒂（Jean-François Benedetti）。

根據當地媒體《自由多菲內報》（Le Dauphiné libéré）報導，1976年7月25日，尚-法蘭斯華．貝尼德蒂獨自攀登埃克蘭山冰河，從此下落不明。從那一天起，他的好友博德（Michel Baud）一直沒有放棄搜尋。

博德說，「這些年以來，我始終感覺他在呼喚我，我必須找到他。」他分別在2004年、2014年、2015年和2016年間多次上山尋找尚-法蘭斯華．貝尼德蒂的蹤跡，果然於今年8月底，在埃克蘭山冰川上發現某種「橘色」痕跡，立刻通報當局。

救難人員9日抵達現場開挖，發現橘色痕跡是破舊登山背包的其中一角，依據此背包，又陸續找到衣物和個人用品，最終發現一具人類遺骸。雖然還需要DNA鑑定確認遺骸是否為失蹤的尚-法蘭斯華．貝尼德蒂，但當局相信可能性相當高。

博德和尚-法蘭斯華．貝尼德蒂從高中時代就是好友，經常一起登山，而尚-法蘭斯華的父親喬治（Georges Benedetti）則是法國政治人物，曾任國會議員。博德說，當年尚-法蘭斯華曾寫過一封信給父母說，「如果我在山裡遇難，不要捨不得我，我做了我想做的事，我很快樂。」

如今，博德終於尋獲好友遺體。他說，尚-法蘭斯華生前希望能活得充實，而我也完成我的使命，他現在可以安息了。

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