差一點點攻頂富士山…嫩妹遭「落石砸頭」倒地　急運下山仍喪命！

▲女子攻頂富士山途中遭落石砸死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

富士山是日本第一高峰，也是許多登山客必征服的高山之一。不過一名20多歲的女性想攻頂富士山，卻在接近山頂時，遭落石砸中身亡。讓山梨縣政府緊急停止通行道路。

據NHK報導，警消於26日上午7時許接獲報案，一名20多歲的女登山客倒臥在富士山步道的8合目附近（合目為登山單位，從山腳至山頂就是1合目至10合目），疑似遭落石砸中，即使立刻送下山就醫，還是被判斷死亡。

警方表示，女子是參與了攻頂富士山計畫，跟隨團體從山梨縣富士吉田市的登山口入山。其他團員透露，女子攻頂途中正好被落石砸中頭部，應該就是死因。但詳細身分及事故原因還待警方調查。

報導指出，7月至9月是富士山的「夏山季」，但今年是第一次因落石意外出現死者，過去幾年沒有確認過是否有類似案例。另外，受此意外影響，山梨縣政府將富士山的9合目至山頂間的1.8公里全都暫停進入，將進行區間檢查作業。