閃電暴擊「金屬鍊」多人掉下山！波蘭雷擊釀5死百人傷　直升機穿梭山谷搶救

▲許多人當場被擊落山崖。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

波蘭南部塔特拉山脈(Tatra)和鄰國斯洛伐克的交界地區,22日發生雷擊意外。在海拔1894公尺的吉爾特峰(Giewont)上,一道閃電擊中登山金屬鍊,瞬間的電流造成包含2名兒童在內,共5人當場死亡,100多人受傷,當地官員表示,死亡人數恐會繼續攀升。

▲事發地點海拔相當高。(圖/路透)



波蘭空中救護隊發言人爾文斯卡(Kinga Czerwinska)表示,截至目前共有2名波蘭籍成人、2名波蘭籍兒童與1名捷克籍成人遇難,但目前救援行動仍持續,不排除死亡人數會再攀升。救援隊研判,當時閃電應該是擊中安裝在山頂上,供遊客攀登的金屬鍊。負責人施達夫(Jan Krzysztof)指出,整座山脈的不同地區都有人受傷,「我們聽說閃電擊中後,有人掉下山崖,然後電流跟著整條金屬鍊,衝擊沿路的每個人,情況不是很樂觀。」

▲▼直升機來回搶救。(圖/路透)



綜合外媒報導,事發當時天氣晴朗,許多登山客前往攀登吉爾特峰,沒想到天氣卻瞬間轉變,目擊者帕薩爾(Grzegorz Pyzel)表示,當時他跟妻子爬到一半時,突然聽到陣陣雷聲,由於所在地勢過高,他們立刻轉身準備下山,接著下起傾盆大雨,一道道雷就打在他們周圍,「你可以聽到雷聲從四面八方呼嘯而來。」

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)也立刻前往現場勘災,他表示其中100名傷患中.有些人遭燒傷,有些人在雷擊當下被掉落的石塊擊中,甚至是掉落山崖,傷勢相當嚴重。現在救難人員持續在山中搜索,尋找可能被擊落到不同處的傷者。

#Zakopane: Several people are reported to have been killed in lightning strikes at the peak of Giewont and other Tatra locations. Multiple ambulance helicopters have been dispatched. - TVN24/Radio ZET

