解鎖「第50座百岳」...他慘摔200m斷崖亡　搜救員鼻酸：送你回家！畫面曝

記者陳玉、戴若涵／台中報導

日前一支12人的登山隊行經台中和平區聖稜線素密達山斷崖時，一名62歲陳姓男隊員不慎摔落斷崖，當場失去生命跡象，警消人員獲報後，趕緊出動多名搜救人員前往事發地點，1日以直升機將遺體吊掛下山，搜救人員沿路向陳男喊話，「要送你回家了！」。據了解，陳男這趟旅程本是想挑戰自己的第50座百岳，沒想到卻發生憾事。

▲▼ 陳姓登山客挑戰人生中「第50座百岳」卻喪命 。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

還原事發經過，這支登山隊8月28日從觀霧森林遊樂區上山，夜宿九九山莊，29日行經伊澤山、小霸尖山，夜宿霸南山屋，原先預計9月2日從梨山下山返回台中，孰料，一行人行經素密達山斷崖時，卻碰上62歲陳姓隊員不慎跌落200公尺深的斷崖，當場失去生命跡象。

台中市消防局獲報後，立即派出梨山、和平及谷關分隊等8人，苗栗縣消防局4人、雪管1人、保七2人，由梨山分隊長曾建智帶隊前往搶救。搜救人員確定陳男遺體位置後，將他搬運到可吊掛點，由於山勢險峻，大小落石不斷，搜救人員在拉繩的過程中，還要確保遺體及自身的安全，畫面相當驚險！

「要送你回家了！」在帶回遺體的途中，搜救人員也不斷向陳男遺體喊話，最後終於完成吊掛作業，將遺體運至東勢河濱公園，交由現場員警及家屬處理。據了解，陳男平時喜歡爬山，這趟旅程原是要解鎖他人生中的「第50座百岳」，不料，卻遭遇憾事，讓家人十分痛心。

▲▼搜救人員將遺體搬運至合適吊掛點，要送陳男回家。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

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