中秋烤肉解膩喝什麼？網推「多喝氣泡水」跟罪惡感說掰掰

▲中秋節就是要烤肉！但肉吃多了對身體的負擔也多，想降低熱量攝取不如就從飲料的選擇下手。（圖／資料照／記者廖明慧攝）

消費中心／綜合報導

「來烤肉吧！」通訊軟體開始出現越來越多這樣邀約的訊息，雖然都9月了天氣還是一樣熱，但仔細觀察就會發現，日落時間變早了，風也開始有微涼感，突如其來的燒肉魂和糕餅魂也在心底蠢蠢欲動，中秋節烤肉、吃餅嗑柚子是基本標配，但這些食物吃多了容易膩口，更怕消化不良，這時清爽無負擔的飲料，就是「中秋症候群」的神救星。近來成為市場新寵、解渴又補水的氣泡水也不遑多讓，挾帶居高不下的買氣與多種風味，有望成為今年中秋連假最受歡迎的解膩品項。

不少網友剖析，喜歡喝氣泡水的族群過去多是汽水的愛好者，對氣泡刺激感上癮的他們，就算知道高糖、高熱量的飲品會對健康造成負擔，還是很難「戒斷」。現在同樣打入滿滿氣體、擁有和汽水相同口感、有多種低熱量甚至零卡風味的氣泡水問世，終於可以盡情暢飲不怕負擔。但市售氣泡水這麼多，想在中秋節搭配著喝應該怎麼挑？被網友大讚細緻口感宛如在喝法式香檳的「多喝水MORE氣泡水」系列，陸續推出多款風味與機能的吸睛品項。

▲朋友聚餐時來上一瓶「多喝水MORE氣泡水」，各式風味一次滿足大家的需求。（圖／資料照）

每到中秋節也總有不少民眾因為腸胃問題擠爆急診，特別是平時久坐未動、缺少膳食纖維的上班族，以及代謝較慢的長輩族群，追根究底就是短時間內吃下太多月餅、烤肉。但是中秋節的歡聚時光總是很難拒絕，這時候可以選擇無糖無熱量與添加膳食纖維的氣泡水，不只補充水分，還能促進腸胃消化蠕動，減少食物在腸道停留的時間。

如果喜歡有點甜味的氣泡水，還可以選在小7獨家推出的維他命100百香果氣泡水，這款氣泡水不只「甜甜的」這麼簡單，最重要的是它能補充充足的維他命C（等於3顆檸檬的維他命含量耶！），還添加維生素B6、維生素B3（菸鹼素），符合人體每日1/4的攝取，好喝又安心！還有還有～不管是想要檸檬的清香來綜合烤肉的油膩，還是想要浪漫滿滿的蜜桃，民眾都可依照自己的喜好挑選，就有網友笑說，猛吃烤肉和月餅後，只要喝上幾口氣泡水，就可以跟罪惡感說「掰掰～」。

▲轉開瓶蓋就有清晰「嘶～啵！」聲的「多喝水MORE氣泡水」，還有幫助消化的膳食纖維「Fiber」氣泡水、還有添加維他命C的「維他命100」氣泡水可供選擇，大口暢飲不怕肥胖上身。（圖／資料照）

▲中秋節柚子跟月餅吃多了，有原味、檸檬、蜜桃風味可選擇的「多喝水MORE氣泡水」，也能肩負解膩重任。另外中秋節過後還有隱藏版的口味推出，讓人「選擇障礙症」再發作！（圖／記者湯興漢攝）

「多喝水MORE氣泡水」在氣泡口感上更講究細緻表現，入口後從舌尖一路挑逗到大腦、身心，體內熱氣瞬間蒸騰，即使身在熱烘烘的烤肉現場，也能有透心涼的暢快感。少了糖分卻更能解渴、解膩的氣泡水，同時滿足對口味的慾望，正中時下男女怕胖、怕負擔的心，就算中秋烤肉吃完了，平日也能喝得hen起勁，感受平淡無味的水在舌尖掀起的意外酥爽狂潮。「多喝水MORE氣泡水」藉由飲用體驗與健康機能全面升級，讓平凡的水走出令人驚豔的不凡路線。成功把「多喝水」概念深植人心的品牌，現在更要以全新飲品型態，鼓勵消費者在放肆的連假也能Drink more water。