民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

▲▼7-ELEVEN年節商品。（圖／業者提供）

▲超商、超市年菜、特色伴手禮齊發。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

年節採買進入備貨期，超商、超市陸續端出年菜、伴手禮、福袋等，滿足圍爐、拜年送禮等需求。7-ELEVEN推出超過千項年節商品，像是寶可夢、酷洛米佛跳牆；Mia C’bon超市也推出多項特色伴手禮，像是麻將蜂蜜蛋糕、招財貓鳳梨酥。

▲▼7-ELEVEN集結超過千項年節商品。（圖／記者林育綾攝）

▲話題IP商品「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」限量開賣。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●年菜超過200款

7-ELEVEN串聯全台逾7200間門市、《預購誌》與線上i預購、i划算平台，整合年菜、年貨、伴手禮與精選家電，全面布局年節採買與送禮需求。今年年菜規劃聚焦「小家戶高CP值」、「孝親團聚星級料理」及首度新增的「長輩友善套餐」3大方向，包括五星級飯店饗宴、名廚手路菜與IP造型佛跳牆等，年菜品項超過200款，線上線下合計推出逾千種年節商品。

▲▼7-ELEVEN集結超過千項年節商品。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11年菜品項超過200款。（圖／記者林育綾攝）

門市預購首度推出由晶華酒店團隊技術指導的「晶華私廚宴」，售價4,680元，主打6道飯店級手路菜；另規劃總鋪師林明燦與祺豐師監製的「南／北辦桌宴套餐」，集結魷魚螺肉蒜、八味海鮮羹等經典辦桌菜色。

因應長輩飲食需求，也開發口感較為柔軟、好咬的「臻麷春暉暖心套餐」，話題IP商品「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」預計1月15日起於限定門市到貨。

▲▼超商年節商品。（圖／業者提供）

▲甜點主打168萬麻將造型的「酷聖石馬上開胡冰淇淋蛋糕」。（圖／業者提供）

●麻將造型甜點、家電預購

除年菜外，7-ELEVEN也同步擴大年節送禮與聚餐選擇。i預購甜點主打168萬麻將造型的「酷聖石馬上開胡冰淇淋蛋糕」，適合作為圍爐或拜年伴手禮；還有獨賣的「老饕廚房世界名酒精釀醉雞組」，以紹興、梅酒與威士忌入菜。

▲▼7-ELEVEN年節商品。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出多項年節商品。（上圖／業者提供，下圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN集結超過千項年節商品。（圖／記者林育綾攝）

●年貨特色零嘴、伴手禮

年貨零嘴方面，i預購將年貨大街常見商品搬上線，古早味零嘴「大豬公」累計銷售已突破60萬包，並推出通路獨家的紅包袋爆米花與多款應景造型零食。

水果與酒禮同步上架，i預購與i划算主打「進口＋在地」水果禮盒，至1月20日購買指定品項可回饋8%OPENPOINT點數；《預購誌》亦搶先販售金門皇家酒廠、馬祖酒廠、噶瑪蘭及Lauder’s等馬年酒禮。

★Mia C’bon

●新春特色禮盒

Mia C’bon 推出多款伴手禮新品與限定包裝禮盒，包含「長登屋黑豆大福麻糬禮盒（馬年迎春版）168g」279元、「本高砂屋經典夾心威化餅禮盒（馬年迎春）94g」599元、「鮮乳坊極蛋捲春節禮盒原味12入144g」449元。

特色禮盒還有「台南晶英酒店招財貓鳳梨酥禮盒45g×6入」600元、「一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕禮盒470g」399元，主打年節應景造型。除甜點零食外，也包含「五仁堅果拌醬／心拌麵行李箱組1,000g」1,188元等組合商品。

▲▼Mia C’bon推出「一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕禮盒」。（圖／業者提供）

▲Mia C’bon推出「一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕禮盒」。（圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon 特色伴手禮。（圖／業者提供）

541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物

最近日韓吹起一股「台灣感性」旋風，讓許多台灣人看到平凡卻溫暖的日常畫面。就有韓國網友貼出一組照片，笑說「後背包裡有水瓶跟傘的人是100%台灣人」，還點名超喜歡某超市的吉祥物，「好可愛，如果產品上面有他，我就都想要買！」話題引發熱論。

綿羊大軍入侵超市　50隻擠爆收銀台

綿羊大軍入侵超市　50隻擠爆收銀台

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

苗栗男耶誕節持柴刀隨機砍路人　檢火速起訴

苗栗男耶誕節持柴刀隨機砍路人　檢火速起訴

超市被要錢「老人挑食物1舉動」！他花500元逼哭萬人

超市被要錢「老人挑食物1舉動」！他花500元逼哭萬人

