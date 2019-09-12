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「中秋月圓人團圓平安返家過佳節」　永康警製片宣導交通疏導作為

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▲台南市永康分局在中秋連假，將加強交通疏導及酒駕等重大違規取締，請民眾注意遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市永康分局在中秋連假，將加強交通疏導及酒駕等重大違規取締，請民眾注意遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

因應中秋節連續假期來臨，台南市永康分局交通組組長張澤銘、警員王慶章、劉政其，配合陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍第四地區支援指揮部補給油料庫台南補給分庫，辦理秋節假期行車安全教育，向官兵宣導路權觀念與最新交通相關法令等正確認知，並宣導目前交通重點工作及中秋連續假期交通疏導管制措施作為。

▲台南市永康分局在中秋連假，將加強交通疏導及酒駕等重大違規取締，請民眾注意遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

宣導主題重點以「降低交通事故，強化交通安全觀念」、「遵守號誌、減少事故」、「十次車禍九次快、勿超速」、「酒後不開車」、「路口停讓」及「行人用路安全」等為主軸。經由播放影片實例說明遵守道安規則及路權的重要性，加深各級官兵對於道路安全的重視，也說明近年永康區車禍的案例及行車注意事項。

▲台南市永康分局在中秋連假，將加強交通疏導及酒駕等重大違規取締，請民眾注意遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

此次中秋節連續假期共3天，為因應民眾返鄉過節及出遊需求，加強各瓶頸路段之交通疏導，針對永康區內交通要道、車站，永康分局提早因應規劃交通疏導計畫，在永康區2處交流道（大灣交流道、永康交流道）、2處火車站（永康火車站、大橋火車站）及重要樞紐道路中華路、中山南（北）路、中正南（北）路、大灣路等，規劃交通疏導作為，於尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及併排停車，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。

▲台南市永康分局在中秋連假，將加強交通疏導及酒駕等重大違規取締，請民眾注意遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

永康分局長呂世明提醒民眾，中秋節連假外出旅遊，如遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。警方也將主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

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