台電台南區處　愛心文旦月餅佳節傳溫情

▲中秋愛心列車，由台南處長許墩貴率領同仁，一同贈送社會公益團體，並宣導節能措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度中秋佳節在即，台電台南區處今年準備愛心月餅及文旦禮盒，由台南處長許墩貴率領同仁，一同贈送社會公益團體，並宣導節能措施。

此次活動台電不僅響應創世基金會及鴻佳啟能庇護中心的義賣活動，向其訂購中秋月餅及文旦禮盒，更把這些愛心禮品贈送給社會弱勢團體，不只買愛心，更要送愛心，讓台南區處今年中秋公益活動溫情加倍。

台電台南區處處長許墩貴表示，每年中秋佳節購買愛心禮盒致贈弱勢團體傳統延續已久，今年許處長帶領同仁前往台南仁愛之家育幼所及台南社區關懷協會致贈禮盒，希望透過台電的拜訪與關懷，提供失親兒少及社區弱勢居民一份溫馨的中秋禮品。

許處長強調，中秋愛心活動除了要溫暖社會弱勢團體的心靈，贈送的禮盒也以公益為主要挑選考量。今年特別參與創世基金會「中秋有愛 平安柚團圓」活動，以御品柚麻豆文旦禮盒作為主要禮品，經費將用於照顧弱勢植物人；月餅禮盒則響應台南黃偉哲市長「攜手助愛」之號召，選購鴻佳啟能庇護中心「喜鵲兒之屋烘焙坊」的中秋月餅禮盒，提供身心障礙者更多支持與關懷。希望透過台電的行動引起大眾對社會公益的重視，延續社會間的愛心溫情。