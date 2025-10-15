蝦皮購物首創「環保無包裝」服務　攜手賣家全年減碳挑戰1.3萬噸

▲蝦皮購物首創「環保無包裝」服務，讓取貨更輕便，減少囤積紙箱與垃圾處理的困擾。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

蝦皮購物今（15）日宣布，將擴大「環保無包裝」服務，陸續開放平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透過無包裝配送，進一步減少4,060公噸二氧化碳排放。目標全年累計減碳量可望突破1.3萬公噸，相當於130萬棵樹一整年的碳吸收效益。

「環保無包裝」是蝦皮購物首創的配送創新，讓賣家在出貨時無須再逐件包裝，不僅可節省約 50%出貨時間，更能有效降低紙箱、膠帶與填充物的使用。對買家而言，取貨更輕便，減少囤積紙箱與垃圾處理的困擾。有用戶分享使用體驗：「有時包裹過度包裝會造成取貨不便，現在只要帶環保袋就能輕鬆取貨。」根據蝦皮對用戶調查，該服務滿意度高達98%，展現了環保與便利的雙贏。

▲蝦皮購物首創「環保無包裝」服務，讓取貨更輕便。

賣家回饋也相當正面。蝦皮優選賣場「日青的橘貓」自8月導入後，出貨效率大幅提升。賣家指出，過去促銷高峰需額外加派人力處理包裝，如今即使訂單倍增，也能用同樣人力與時間完成，讓營運更具彈性。

▲蝦皮購物15日宣布，將擴大「環保無包裝」服務，攜手賣家全年減碳挑戰1.3萬噸，陸續開放平台賣家申請參與。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，繼2022年「店到店循環包裝計畫」後，蝦皮於2024年再推「環保無包裝」，進一步落實電商永續。她強調：「環境永續不是口號，而是實際行動。目前已有78萬用戶選用環保無包裝，蝦皮也將持續擴大服務範圍，發揮企業社會責任，號召更多賣家與買家參與，讓每一筆訂單都能為綠色經濟注入動能。」