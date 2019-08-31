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創業新鮮人「安麗」挺你！2019年會分享數位時代經營密技　助直銷商連線未來

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▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

▲《挺你連線未來-2019安麗年會》於8/30（五）在台北和平籃球場熱力登場。（圖／安麗提供，下同）

生活中心／綜合報導

全球直銷龍頭、在台灣投入37年的安麗（Amway），多年來以無數保養、保健甚至科技家電等產品，積極「相挺」每個積極、有想法的人開啟創業與成長之路。每年舉辦的安麗年會，更是所有安麗人一年中的重要大事，2019安麗年會首次打出「雙主場」創舉，除了有邀請金曲創作天后徐佳瑩演唱、DJ DJ Dennis熱情主持的台北主場「和平籃球場」，南部安麗人也齊聚在高雄主場「高雄展覽館」，和主持人陳漢典、金曲台語天后曹雅雯一起連線、零距離參加「超挺你」的活力直播派對。這場大會也在ETtoday東森新聞雲進行線上直播，把熱情活力傳遞給線上觀眾，力衝最高直播收視人數。

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

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大會活動一開場， 活力滿滿的安麗啦啦隊就衝上中央舞台帶來動感活力的舞蹈，過程中也同步結合超級華麗的3D地投大秀，以超有感的青春氣息，點亮更加活潑、創新的安麗精神。DJ Dennis也帶著線上觀眾直擊現場7,000人所引爆的現場熱力，並與線上觀眾互動，留言搶抽價值數萬元的安麗濾水器與空氣清淨機等大獎！

延續這一波熱力，此次年會也請來4位年輕夥伴，分享他們如何透過經營社群，把自己喜愛的產品與親朋好友甚至陌生人一起體驗。例如原本是數學老師的鍾易年，本來只在社群網站「潛水」，卻因為參加安麗的曲線管理挑戰賽、挑戰自己，把興趣樂高與喜愛的產品結合，試著在社群平台發文，最後吸引數百位粉絲按讚、追蹤，成功把生活與生意連結在一起。過程中不只為自己找到自信、學到經營社群的技巧，也多了一個拓展安麗事業的管道，讓現場所有新舊夥伴大讚厲害。

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

2019年會也邀請到年僅30出頭的安麗戰略與企業發展副總裁Andrew致詞，Andrew在演講中無數次表示「此時此刻，就是加入安麗最好的時機」，點出安麗面對數位時代、科技轉型的準備。隨後登場的嘉賓安麗中國總裁張明德也分享，「面對人們的認知逐漸脫離經驗法則的當代，即使進展成穩、連續8年拿下全球直銷龍頭寶座的安麗，也要與時俱進、率先轉型，為幫直銷商搶佔先機。」去年登場的安麗購，就為直銷商分擔備貨、出貨、調度等繁瑣工作，讓直銷端專心投入自己的熱情、找到體驗夥伴。現在有興趣加入團隊的夥伴，在任何時候只要有一部手機、利用碎片時間，就能從兼職開始起步。

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

而在產品方面，在台灣擁有廣大死忠粉絲的紐崔萊系列，也預計在明年推出子品牌，以年輕化的營養保健食品，讓學生、上班族群隨時隨地當零食補充，提早擁抱保健人生，也讓更多元的安麗品項能接觸、服務到更多族群。會中也宣告從今年9/1（日）開始，將推動新夥伴獎勵機制，最高可獲百分之10的獎金，幫助新加入的夥伴更有動力發展事業，讓現場夥伴的心都為之一振。

Yahoo TV《科技敲敲門》主持人路怡珍亦在現場專訪亞太區總裁顏志榮，探討未來科技新趨勢。總裁顏志榮從自己在童年幫助同學的熱忱，結合未來5G、VR、AI人工智慧等趨勢，展現安麗面對科技新未來的準備。例如善用VR科技，讓消費者線上就能溯源產品製作、生產過程，對於產品品質更具信心。或是利用AI人工智慧幫助直銷端，為消費者客製個人化體驗等，幫新舊夥伴都能在最短時間、最有效的溝通打動顧客。

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

而台北活動的最高潮當然落在金曲歌后的現場演唱！徐佳瑩一連帶來《失落沙洲》、《現在不跳舞要幹嘛》以及《身騎白馬》三首慢快歌交錯，讓現場安麗人聽得如癡如醉、跟著大聲合音。安麗希望工場慈善基金會所創建的屏東希望庇護教室，也由小朋友帶來超動人音樂表演，阿里山AM鄒族少女樂團更帶來熱情奔放的美聲嗓音，安麗志工這幾年在偏鄉部落的公益服務與回饋，讓與會民眾為之動容。

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

來不及追上這場年度大會直播也沒關係，於8/31（六）舉辦的「高雄安麗好日子」一樣在高雄展覽館登場，邀請所有對於開展新事業抱有極大興趣的新夥伴，能更近距離的體驗、認識安麗，現場更有經驗豐富的直銷商分享他們的心路歷程，幫助、陪伴新夥伴面對投入新事業的挑戰。

▲▼安麗,Amway,直銷,數位。（圖／安麗提供）

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