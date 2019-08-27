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老饕都這樣喝！58金高「千日醇」凍後超涼感　肖年郎初體驗大驚：是甜的？

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金高 。（圖／品牌提供）

▲千日醇冷凍後變成的「凍飲」，讓每個初體驗的酒友都「WOW」大為驚喜！

消費中心／綜合報導

喝過千日醇陳酒嗎？以古法「純糧固態發酵」釀造的2015年灌裝「58金高千日醇」，買來的時候就已經熟成三年，富含滿滿的天然元素「多元醇」，一開瓶就能享受極致酒香與柔順醇厚的陳酒口感，在酒友心中佔有一席之地，不只被老饕認證為愈放愈好喝的傳家佳釀，「買起來慢慢喝」更是大家心照不宣的默契。

然而，即使被酒友大讚是「此生必嚐」的經典陳酒，2015年灌裝58金高千日醇陳酒特別突出的酒香與強勁口感，難免還是讓58度金門高粱酒的初心者猶豫該怎麼跨出第一步的嘗試。但現在有個「不挑人、神好喝」的品酒新招，默默在網路上流傳開來，原來是把58金高千日醇拿來做「陳酒凍飲」？初心者知道以後馬上來體驗，經過24小時、零下18度冰凍過後的58金高千日醇陳酒，因為酒精濃度高不會結冰，但卻凝成宛如冰砂的晶狀質感，還沒入口就先感受到一陣涼氣撲面而來。緊接著將冰凍的千日醇陳酒一飲入喉，意想不到的老酒甜香味瞬間在嘴中完全爆開。荔枝、龍眼、櫻桃、李子、葡萄和蜂蜜、肉桂等香氣，一起在舌尖奔馳，讓人在毫無準備的狀態下，迎來一波又一波超有感的驚喜。好不容易稍微冷靜，在奔放的甘甜感褪去後，留在口鼻的尾韻則是沉穩的高級木質香氣，只是喝一口就能在短時間內感受到高潮迭起的千日醇陳酒交響樂，層次之豐富讓老饕急忙再倒一杯，初體驗的酒友更是以發現新大陸的微醺口氣驚喜道，「太奇妙了，沒想到2015年灌裝「58金高千日醇」陳酒冰凍變得這麼好喝、這麼甜！？」，這就是讓老饕都喊讚的「千日醇陳酒凍飲」。

金高 。（圖／品牌提供）

其實不是2015年灌裝「58金高千日醇」陳酒冰凍後變甜，而是因為溫度的魔法創造了味覺的「美麗意外」！經過知名品酒師賴德諺的專業分析，酒友們才知道，原來作為酸甜苦鹹「感知器」的舌頭，「在初喝一口凍飲時，因為低溫的刺激使得最先接觸到鹹酸苦的區塊變得遲緩、麻痺，將原本58金高的強勁口感完全包覆，使其不易被感受到。」而恰好就是在這個時候，「口中溫度緩緩回升，讓掌管甜與鮮的區塊，順勢接收千日醇陳酒的甜味，並隨感知恢復，對甜味的感受就會特別敏感而且持續被放大。」賴德諺也強調，「所以喝58金高千日醇陳酒凍飲時有所謂的『黃金三秒』，入口那一瞬間特別能感受到一股甜香味和凍高粱絲滑柔順的口感，冰冰涼涼、特別舒服。而且當舌尖以外的味蕾變得遲鈍，我們的嗅覺就更能全面接收千日醇陳酒凍飲的陳年酒香，所以用凍飲的方式，才是更能深刻體驗領略2015年灌裝「58金高千日醇」陳酒的美好！」

有網友嚐試後表示，千日醇陳酒凍飲帶來的熱情芬芳，就連鋼鐵大叔也會甜到萌發少女心，初體驗的酒友也都會呼出一口甜香涼氣歎道：「回不去了～尤其在夏天喝超應景啊！」這種清甜暢快的驚喜讓網友大呼，「原來千日醇陳酒還能這樣喝？學到一課了」、「直接抱一箱回來凍了啦！」、「我決定……要把老爸私藏的陳酒拿出來了。」

金高 。（圖／品牌提供）

只要懂喝，一年365天，天天都是小酌的好日子。尤其少了濃烈酒味、取而代之的是舒爽凍飲喝法，更適合入門酒友與躍躍欲試的年輕族群。想在這個夏天來場全新的夏日消暑style？2015年灌裝「58金高千日醇」，現正於全聯與菸酒專賣店限定發售、全家便利商店熱烈預購中，現在就抱一箱回家！別忘了放幾瓶進冰箱，就能follow今夏最夯的「千日醇陳酒凍飲」，跟著「又凍又甜的口感」奔向全新領域，擁抱再也回不去的超Cool新喝法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

金高 。（圖／品牌提供）
 

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關鍵字：金門高粱,金門,高粱,58金高,千日醇,老酒,凍飲,夏天

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