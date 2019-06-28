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ASMR感官5大體驗實體化　只有「MORE氣泡水」做到了！

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▲氣泡水研究室。（圖／多喝水）

▲【多喝水MORE氣泡水】推出多種風味，滿足各式消費者的喜好。（圖、影／【多喝水MORE氣泡水】提供，下同）

生活中心 台北報導

炎炎夏日想解渴，怎麼喝才能健康無負擔？近年最火紅的「氣泡水」不僅透過感官體驗激發大家的想像力，宛如浸泡在充滿「啵啵啵」氣體聲的水池，多變化的水果風味再加點冰塊，入口後裡裡外外能享受清新涼爽的FU！瓶身時髦的【多喝水MORE氣泡水】推出檸檬風味、原味、蜜桃風味，以及季節限定的草莓風味、櫻花風味，今夏加入膳食纖維的Fiber口味，打造無糖、無香料與零卡路里的清新口感，還能輔助循環代謝，綿密柔軟的泡泡衝擊每個味蕾，讓人愛不釋手！因此，品牌特地在台北、台中兩地舉辦街頭五感體驗展覽，讓消費者實際體驗氣泡水的迷人魅力。

▲氣泡水研究室。（圖／多喝水）

▲今夏最夯的「多喝水MORE好感研究所」在台北、台中兩地舉辦街頭五感體驗展覽，晉身最好拍的網美景點。

▲氣泡水研究室。（圖／多喝水）

▲「夢幻牆面」現場藍天白雲的視覺飄逸感超殺記憶體。

不想要隨波逐流，戒掉酒精性飲料吧！每個混亂需要喘息的時刻，喝口冰冰涼涼的水讓自己沈澱，反覆練習多次也能找到日常生活的平衡點，用水循環打開自己的五感，替未來創造更多無限可能。

氣泡水近年竄升為台灣飲品界新寵，喝不胖的特色還有汽水口感，同時能幫助消化深受許多女孩兒喜愛！因此，口味豐富多元的【多喝水MORE氣泡水】經典水果系列一向熱賣，散發淡淡果香曾被網友指出像喝「法國香檳」引爆搶購風潮，今年夏季特別推出加入膳食纖維的Fiber口味，獨特氣泡彈跳到舌尖，當氣泡從味蕾慢慢釋放，讓人感覺越喝越清涼，無時無刻都想要擁有一瓶消暑片刻。

▲氣泡水研究室。（圖／多喝水）

▲氣泡水最經典的聲音就是開罐後的「嘶～啵！」現場吸引民眾排隊體驗，水果風味的氣泡水加點冰塊就非常消暑。

氣泡水。（圖／品牌提供）

▲▼氣泡水還可以有更多的變化，台北活動現場提供氣泡調飲，鮮豔的色澤與口感，不僅抓住民眾的注意力還成為拍攝的重點。

氣泡水。（圖／品牌提供）

想一窺讓身、心、靈釋放ASMR的水魔力嗎？被外界定義平淡無奇的「水」其實也可以很動感。日前在台北、台中巡迴的「多喝水MORE好感研究所」是台灣第一個將感官衝擊實體化，5大特點帶大家Run一輪！

「多喝水MORE好感研究所」外觀以搶眼的白色建築設計，特別選擇飄飄感的雲朵裝飾，打造「夢幻牆面」現場藍天白雲的視覺飄逸感超殺記憶體，同時備有標語紙卡道具，吸引網美們拿起手機瘋狂連拍，今夏最特色的網美打卡處非它莫屬。另外，觸感結合互動裝置的「滾動小球」每顆小球都有驚喜，讓民眾把最好運的禮品帶回家；聞輕研究室主打嗅覺體驗，牆上擺滿口味相關的香氛，打開氣瓶就能「聞」到最想要的風味。

氣泡水最經典的聲音就是開罐後的「嘶～啵！」好玩的來了，現場的耳機設備可以觀賞關於【多喝水MORE氣泡水】ASMR影片，氣泡聲音引起自發性知覺經絡反應，真的超級療癒，一掃現代人連日繁忙的疲憊。

▲氣泡水研究室。（圖／多喝水）

▲現場佈置可讓觀賞【多喝水MORE氣泡水】ASMR影片，也能使用耳機設備聽到氣泡聲音。

想要充分解渴，當然就是補充足夠水分，「味來研究室」堪稱是氣泡水專家，提供民眾細細品嚐【多喝水MORE氣泡水】特調，只要拿在處決區抽到的小球兌換，就能品嚐各種口味的氣泡水飲料，透過視覺、觸覺、嗅覺、聽覺、味覺來衝擊每一處的味蕾，顛覆五感平淡的想像，為平凡拼貼樂趣。

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關鍵字：多喝水,氣泡水,MORE氣泡水

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