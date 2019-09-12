25年來最小的中秋月！　團圓「隔天月才圓」

▲今年月圓在中秋節隔天，不僅是今年最小滿月，也是1993年9月30日以來，最小的中秋月。（圖／台北市立天文館提供）

記者崔至雲／台北報導

中秋連假明（12日）登場，不過台北天文館指出，今年中秋節隔天才月圓，而且還是1993年以來農曆八月所出現的最小滿月，相當於5元和1元硬幣的差異。

農曆八月十五日中秋節又稱「團圓節」，象徵著月圓人團圓。但天文館指出，今年的滿月將出現在中秋節的隔一天才出現，而且還是1993年以來農曆八月所出現的最小滿月。

請繼續往下閱讀...

今年中秋為何「十五的月亮十六圓」而且還特別小呢？天文館說明，主要是因為月球剛好在9月13日21:32通過今年離地球最遠處：406340.4公里，而隔天12:33才達到滿月，所以今年農曆八月的滿月不僅比中秋節晚了一天，而且還是全年最小滿月，比年初元宵節時的最大滿月足足小了13~14%，相當於5元和1元硬幣的差異。

天文館指出，今年中秋的月亮雖小，但團圓歡樂絲毫不減，天文館特別在13日中秋節當晚19時起舉辦「樂夜月美麗」活動，除了望遠鏡賞月拍照外，還有音樂表演、「博狀元」享用月餅等民俗活動與全民同歡，館內劇場、展示場均延長開放，歡迎闔府到天文館歡度中秋，詳細活動內容可參閱天文館網站 。



