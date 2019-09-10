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高鐵南延屏東...民團批政府沒遠見　籲交通部提「主線延伸方案」

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▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲聯盟認為，肯定政府有意願將高鐵延伸屏東，但卻是一個非常典型的短見思維。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌今10日宣布高鐵將延伸屏東政策，民團「爭取高鐵到屏東聯盟」發出聲明質疑該案沒有遠見，是非常典型的短見，根本不會帶動區域經濟投資的火車頭，且此計畫真的是錯的，呼籲交通部能守住防線，應提出「主線延伸方案」並取代支線。

高鐵南延到屏東，有4路線，聯盟指出，今天蘇貞昌宣稱傾向支持由左營至六塊厝高鐵路線，雖沒明確宣示，但也留下伏筆稱，4條路線考量到有些路線拆除的房屋眾多，施工期程太長，因此較頃向「左營案」，但是尊重專業委員的路線評估。

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▲▼高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

▲高鐵南延有4方案。（圖／鐵路局提供）

聯盟認為，對於政府有意願將高鐵延伸屏東，抱持相當大肯定，只是這種說法，其實完全沒有遠見，是非常典型的短見，而短見的思維不會讓高鐵延伸屏東成為帶動區域經濟投資的火車頭，且這條路線真的是錯的，希望交通部守住防線、秉持國土規劃的專業、環島高鐵的理想以及整體財政負擔，從事評估最佳路線方案。

至於為何六塊厝設站是錯的？聯盟說明，交通部多次開會審議結果，包含可能定案的六塊厝、燕巢延伸路線，在專案考量中，財務攤提、運量及成本效益等都無法說服專家學者，呈現出最不可行的路線方案，因此才有第3、第4方案的出現。

▲行政院長蘇貞昌10日在屏東縣長潘孟安等人陪同下，前往屏東台鐵六塊厝車站南側，親口證實行政院決策高鐵南延屏東。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲行政院長蘇貞昌宣布高鐵將延伸屏東政策。（圖／記者陳崑福翻攝）

聯盟提到，六塊厝，在屏東地理範圍北邊，若要實現環島理想，政府勢必要再投資規劃往南設置第2座屏東高鐵車站，才能夠有機會規劃延伸到東部，綜觀爭取高鐵延伸屏東歷來經驗，再加上政黨輪替成為民主傳統，政黨各有不同態度，要求政府先在六塊厝設站後，又再要求往南延伸潮州地區等地，若真的遇到一個真正用心想打破重北輕南、戮力為屏東發展著想的執政當局，可能還有機會。

聯盟表示，看來看去，交通部推出的第4方案才是最可能實現上述的理念，經過高雄市的人口稠密區，以現在工程技術的發達，透過潛盾工程另闢開挖隧道，其實不會影響台鐵地下化路線，最主要的是，要克服管線、以及土地徵收問題。

▲▼爭取高鐵到屏東聯盟針對高鐵南延案，呼籲交通部應提出「主線延伸方案」並取代支線。（圖／爭取高鐵到屏東聯盟提供）

▲聯盟呼籲，交通部應提出「主線延伸方案」。（圖／爭取高鐵到屏東聯盟提供）

若能有高鐵延伸屏東，聯盟強調，最理想還是第4案，高鐵沿高雄市進入屏東縣這一段路線有賴高雄市民全力支持，高屏縣市首長、區域與不分區立委、相關單位與民間團體等應召開高屏聯合區域治理議會，負責任討論高鐵延伸屏東議題，交通部也要堅持最佳路線的專業判斷，不要被政治誤導。

聯盟最後強烈呼籲，交通部應提出「主線延伸方案」並取代支線，預期可朝向1,435mm標準軌的環島計畫去積極推動，無論是往南或往東延伸，已普遍受民意上的支持，潮州地區為屏東縣地理中心位置，處於主流的發展軸線上，能提升高鐵載客率運量。

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