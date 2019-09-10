2020選前宣布高鐵南延　鐵道學會：帶著建設就能換選票？

▲2020年大選逼近，行政院長蘇貞昌宣布高鐵確定南延屏東。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者胡順惠／台北報導

行政院長蘇貞昌10日南下視察，宣布高鐵確定延伸至屏東，目前有左營、燕巢、高雄火車站、小港機場等4路線規劃，後續將由交通部評估。台灣鐵道暨國土規劃學會表示，不論藍綠，仍然擁有帶著建設就能換取選票的共識，但沒有產業與生活的想法，單純用上千億的建設預算在高鐵上，是沒辦法解決地方目前與未來的發展課題。

學會質疑現在還是「來去台北打拼」的心態嗎？學會說，高鐵迄今通車已第13年，據交通部資料顯示，高鐵南港至台中的進出站人次數，自2011年起飆破全線進出站人次數的7成後，持續往台中以北各站集中，至今年南港至台中進出站人次數已達72%，顯示高鐵不僅加速人口往主力城市集中的趨勢，也導致中小型聚落的發展資源因人口遷徙而遭忽視或排擠。

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學會提出第二點質疑「高鐵真的是民眾想要的嗎？」學會說，高鐵屏東的各延伸方案，除不用於左營換車外，就班次與時間層面，對於民眾的便利性並無顯著提升，更在意的是，交通建設因著眼於長遠的國土、產業、生活聚落發展而進行規劃，非以單一的交通建設而期盼改變當地發展的現狀。

學會指出，沒有產業聚落的發展策略，沒有南台灣整體一、二、三級產業的發展配套，交通建設的導入並無法為地方帶來發展與繁榮，如果真心有上千億的建設預算可以投入南台灣，「為何不要好好思考，是否要讓南台灣的機場能量更大？是否地方的運輸需求能夠有更有效率的解套？沒有產業與生活的想法，單純用高鐵，是沒辦法解決地方目前與未來的發展課題。」

「自從省政府精簡之後，政府體制不論藍綠，仍然擁有『帶著建設就能換取選票』的共識。」學會說，歷經這麼多年，民意早已能辨別何為競選支票，尤其去年大選前瞻計畫無法令執政黨保住執政優勢，就是最大的警訊。

學會呼籲，對於南台灣來說，產業的問題仍然是當地民眾最深層的隱憂與恐懼，如何讓民眾不再覺得「甚麼都是台北好」，又如何不讓回鄉發展的遊子認為「我的家鄉早已不在」，這些都是需要執政者與地方的民眾有更深層的互動與參與，才能夠得到多數人的共識。