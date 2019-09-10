新南向導遊「旺季、連假仍不夠」　新住民上課62hrs幫解套

▲陸客不來，政府把重心移往新南向旅客。（圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

陸客限縮嚴重衝擊台灣旅行產業，許多華語導遊面臨失業，但是新南向等新興國家導遊人才在旺季仍不足，統計數據顯示，2018年來台的新南向旅客達259萬人，政府是否準備好足夠的導遊人才因應廣大市場，仍被外界打上大大的問號。中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，若以新南向國家導遊仍嫌不足，尤其遇到旺季或連續假期，需以稀少語言輔助人員來協助旅遊團體。

許冠濱表示，新南向國家總共有18個國家，緬甸語、韓語、泰語、越南語等「稀少語言」，這2年結訓人員約300至400人，緬甸及柬埔寨當地新住民則是考取華語證照，目前考取導遊有效證照包含印尼語72人、越南語102人、泰語105人、馬來語20人、俄羅斯則因為2018年才開放，僅11位考取。

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針對是否協助在台新住民參與導遊考試，許冠濱說，導遊必須有高中以上學歷才可報考，新住民部分則鼓勵考取「稀少語言旅遊輔助人員」，以韓語、泰語、越南語、印尼語、馬來語、緬甸語、柬埔寨語、俄語為優先，只要上課時數滿62小時，即可取得相關結業證書，3年間已有505位新住民考取。

許冠濱解釋，只有新住民才能考取「稀少語言旅遊輔助人員」，因為新住民平日必須上班，因此假日開課，將針對專業知識、專業技能進行訓練，課程費用由交通部觀光局補助，但一開始仍需繳交保證金，待課程結束確認都有到課便會退回，一旦通過則可以協助導遊人員導覽解說與翻譯。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，所謂的「稀少語言旅遊輔助人員」就是翻譯人員，目前新開發市場如泰國、韓國等國的導遊數明顯不足，許多旅行社反應招聘不到導遊，尤其這次陸客減少因應措施中，觀宏專案再解放，因此採取一個華裔導遊搭配翻譯人員，等到翻譯人員考上證照後就能結合在一起，變成特定國家導遊。

黃正聰說，觀宏專案本來就有，是去年越南團發生脫逃情形才變得嚴格，但因應陸客縮減，政府意識到新南向仍為重要市場，應該以從寬方式處理，希望縮減從外館審核再送到觀光局複審的程序，直接從外館審核，將可把原本所需10天作業天數縮減為3天，對旅行社是重要利多，多餘的作業時間可以用來招攬旅客，多出更多的利潤空間。