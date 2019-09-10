高鐵南延屏東有望月底拍板！　「左營案」最快2031年通車

▲行政院長蘇貞昌宣布，高鐵確定南延屏東。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

行政院長蘇貞昌10日前往高鐵南延屏東規劃車站設址處的六塊厝視察，宣布高鐵將南延屏東，目前包含經過左營、燕巢、高雄火車站、小港機場等4路線規劃，其中以經左營、經費約554億元呼聲最高。交通部鐵道局副局長楊正君表示，交通部將招集學者專家及其他機關代表於9月底招開第三次審查會議，若選定左營案，需要1年半環評與綜合規畫評估，再加上10年施工期，最快2031年通車。

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▲高鐵南延目前有4個方案，有望月底拍板。（圖／鐵道局提供）

楊正君表示，案子最早啟動時已經對路廊進行初步評估，當時認為朝左營站再往屏東方向延伸較有可行性，因此在106年提出燕巢及左營方案，正值高雄鐵路地下化接近完工時期，相關評估條件認為台鐵預留路廊有增設臨時軌道地下空間，但不足以完成高鐵隧道，直至4月委員提出後，採用上下層隧道方式才變可行，期望月底審查會議能做出明確方案。

楊正君說，「燕巢案」及「左營案」已經完成可行性研究，包含工程經費、用地拆遷等資訊可以做判斷，如果月底審查會議確認用上述二案，可以直接報行政院；但月底會議如果採用「高雄案」或「小港機場案」，則需要再進行6個月以上的可行性研究。

楊正君透露，高鐵南延屏東目前計畫執行由政府部門處理，但是否全額由高鐵支付以及細部財務規劃，還要等完整計畫出爐後再跟高鐵做進一步討論。至於財政部長蘇建榮提建設經費可動用高鐵基金，楊回，過去沒有負責過，而且目前基金仍在負債狀態，沒有辦法負擔。

月底審查委員會選出左營後，還需要那些程序？楊正君說，交通部月底會邀請學者專家及其他機關代表（像是高鐵、高雄市政府等）招開第三次審查會議，第一次審查會為7位委員，至於這次是否仍為7位、委員人選是否變更都仍無法確定，這是一個綜合考量的問題，沒有辦法用數學公式得出答案。