完成最後一塊拼圖　小英台南競總後援會將百花齊放

▲蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長，偕同主任潘新傳，林宜瑾立委參選人、李偉智議員、執行總幹事蔡麗青及各級地方幹部，召開立委第四、六選區地方組織會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南競選總部主任委員黃偉哲市長，9月8日偕同主任潘新傳，林宜瑾立委參選人、李偉智議員、執行總幹事蔡麗青及各級地方幹部，召開立委第四、六選區地方組織會議，完成台南市所有選區後援會組織會議，各後援會準備工作就緒，將同步啟動，百花齊放。

潘新傳說明小英全國競總規劃，為了備戰2020大選，台南小英競總將協調各區議員成立總統立委聯合後援會，並發展社會力吸引百工百業支持，結合政治力與社會力，力拼總統連任、立委全壘打。

市長黃偉哲表示，2020大選這場戰役至關緊要，成敗攸關台灣未來，現時在「抗中護台」的社會氛圍下，空戰對民進黨有利，但陸戰的腳步要跟上，各區後援會的聯繫與動員要趕快動作。

立委參選人林宜瑾表示，對比小英大幅度領先韓國瑜的局面來說，目前綠營在第四選區內雖然維持領先地位，但幅度不高，表示仍有許多努力空間，如何發揮母雞帶小雞效應，將小英的支持度外溢到立委參選人身上，是重要課題。

潘新傳表示，本場會議是台南各選舉區的最後一場籌備會，在今天區域分工後便會進行地方基層組織戰，各區負責人將肩負重擔，因為地方基層橫向的聯繫工作與地方輿情收集對這場大選非常重要。與會人員紛紛表示將全力配合競總的統籌與分工，共同為2020的大選發揮最大戰力，贏得大選勝利。

本場籌備會議也以各區域分工，加強黨員及地方各界人士交流聯繫，由執行總幹事林士傑、蔡麗青率領黨部同仁督導協助，加速成立37區「小英後援會」以及「百工百業後援會」，務求擴大社會對蔡英文總統的支持，達到「2020大選總統連任、立委全壘打」的任務。