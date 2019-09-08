日媒稱郭台銘「已準備好參選總統」　蔡沁瑜：盼多給時間　17日前答覆

▲蔡沁瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

針對日媒報導鴻海集團創辦人郭台銘「已準備好參選總統」，永齡基金會副執行長蔡沁瑜8日受訪回應，這屬於日本媒體的解讀，且郭台銘已表達做任何事情需要謹慎思考，希望外界多給一點時間，並重申9月17日之前會給答覆。

郭台銘7日接受日本媒體訪問，根據「日本時事通信社」報導，郭台銘談到明年總統大選時說，「持續朝參選方向準備」，表達強烈參選意願；「日本產經新聞」也說，郭台銘表示已準備好參選總統，很快就會決定是否投入大選。

對於日媒解讀郭台銘已表明參選意願，蔡沁瑜回應，郭台銘昨天與日本媒體相談甚歡，由於中間郭台銘提到兩岸關係，以及未來台灣跟日本、美國的關係，表示如果當選總統，會帶一千家的企業到美國投資，可能是這句話讓日本媒體解讀成已經做好參選準備。

蔡沁瑜說，郭台銘已經表達，做任何事情需要謹慎思考，希望外界再給郭台銘多一點時間，讓他好好做決定。她也強調，郭台銘考量的是他出來能否為台灣帶來最大利益，是否能讓2300萬人民更好，幕僚不會代他說明，靜候他的決定，9月17日之前會給答覆。

至於日媒提到「郭台銘參選將增加韓國瑜落選的可能性」，蔡沁瑜則強調，這是日媒的觀察，今天早上特別跟日本媒體溝通後，他們也說是他們從郭台銘的言談中的觀察，或許他們會做出評論，這部分就不多做說明。