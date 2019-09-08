　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者，爆出失言風波，讓低迷民調雪上加霜。鴻海集團創辦人郭台銘6日表示，他會見同一批日本學者，「雙方準時就能賓主盡歡」，較勁意味濃厚。為了重整軍心，韓國瑜8日將在新北舉行首場大型造勢，主辦單位預估至少10萬人到場，外界解讀這將是韓國瑜整軍反攻郭、蔡的第一戰。

▲韓國瑜造勢。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜8日將於新北二重疏洪道舉辦大型造勢活動，侯友宜以市政繁忙為由不克參加，朱立倫當天也因為出訪日本也無法到場，藍營支持者憂心是否會影響黨內團結。韓國瑜北部競選辦公室副執行長、國民黨立委許淑華5日就透露，她其實不擔心這個問題，比較煩惱參與的人多不多。

許淑華表示，由於之前的活動都是民眾自發性幫忙，而這次則是自己主辦，因此韓國瑜非常重視，也很緊張這一次造勢活動情況，幾天前還專門問她「9月8日造勢大會人會不會多」，她就告訴韓國瑜「不必擔心，一定人多」，目前預計有10萬人到場，屆時則希望能有20萬人參加。

▲韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華。（圖／記者羅婉庭攝）

當天出席來賓方面，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北縣長周錫瑋、高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人都會出席，前黨主席洪秀柱則還在邀約， 12位國民黨新北市立委參選人也將全部出席。當天還邀請了金曲歌后曹雅雯樂團、舞蹈表演團體，另外韓國瑜本人將獨唱「浪子回頭」也引發討論。

其實位在新北二重疏洪道的活動會場，7日上午就已經搭好舞台及布幕，上面印有「台灣安全、人民有錢，庶民總統韓國瑜」等字樣，吸引了大批民眾穿著國旗裝到場拍照留念，活動也將提供免費帳棚及發電機，給80個攤商到現場「免費」設攤。就有攤商認為，這一次「國瑜夜市」擺攤，可抵平常2個月業績。

▲▼蔡英文、郭台銘、韓國瑜。（圖／記者李毓康、賴君欣、屠惠剛攝）

▲韓國瑜8日將在新北舉辦大型造勢，外界就認為是反攻郭蔡的第一戰。（圖／記者李毓康、賴君欣、屠惠剛攝）

而為了讓造勢活動能圓滿完成，國民黨黨部也傳出有下達命令，要求新北議員幫忙動員、每人負責350人的消息，但因為消息來的突然時間緊迫，加上有些人選區距離三重比較遠，因此有些議員就比較為難。對此國民黨新北黨部主委李乾龍就解釋，黨務系統是有下達動員令，但說是能來的就盡量來，沒有硬性規定。

黨部撇清沒有硬性規定，但確實有發出動員的消息，韓國瑜近期因為各種風波站在輿論浪尖，像是瑪麗亞失言事件、鳳凰與雞失言事件，近幾天的日本學者失言事件，讓他的政治形象被受考驗，因此這一次的新北大型造勢活動，外界就認為這是韓國瑜整軍反攻郭、蔡的重要第一戰。

▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘與韓國瑜6日宴請同一批學者，韓國瑜卻鬧出遲到失言的風波。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘與韓國瑜6日宴請同一批學者，韓鬧出了遲到失言的風波，郭隨後就在臉書發文「雙方準時就能賓主盡歡」，7日日本產經新聞更進一步報導，郭台銘表達了強烈參選意願，挺郭的資深藝人恬娃也在臉書爆料，郭董8日會退回國民黨榮譽黨證，使得外界猜測郭台銘已經準備表態。

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜7日受訪表示，「真的沒有9月8日這件事，我們沒有所謂退回榮譽黨員狀這件事」，而對於是否表態參選總統一事，9月17日前會給大家一個確切答覆。
 

ET快訊
好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時「3歲童昏倒」
中鋼傳說級月餅「有錢還買不到」！他一咬下驚呆：人間美味
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

2020台灣要贏Lets Win！蔡英文競選連任主視覺曝光

出席藝文聯誼茶會！蔡英文大讚文總推「珍奶外交」

1.4萬筆留言一夜灌爆臉書　日本學者小笠原：深刻體會「台灣網路生態」

韓國瑜惹火日本學者　郭台銘談台日關係「你覺得誰可以？」

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

索羅門外長8日訪台　外交部：將晉見蔡英文、吳釗燮

網友列舉韓國瑜「國際性失言」　惹怒菲、港、印、越、日

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

「負鼠」台上爆哭...蕭敬騰傻眼　艾怡良：你今天唱得太好了!

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

空靈「蝙蝠」李嫣獲小宇指名進棚　一開口...艾怡良大讚：太吸引人了！

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

2020台灣要贏Lets Win！蔡英文競選連任主視覺曝光

出席藝文聯誼茶會！蔡英文大讚文總推「珍奶外交」

1.4萬筆留言一夜灌爆臉書　日本學者小笠原：深刻體會「台灣網路生態」

韓國瑜惹火日本學者　郭台銘談台日關係「你覺得誰可以？」

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

索羅門外長8日訪台　外交部：將晉見蔡英文、吳釗燮

網友列舉韓國瑜「國際性失言」　惹怒菲、港、印、越、日

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

半夜起床喝水…驚見牆邊2黑影冷笑　他瞬間嚇醒：五官超明顯

快訊／DC影史首次！《小丑》榮獲威尼斯影展金獅獎

一杯都騎車送！紅茶店「拼命老闆」外送撞死　潮州人淚別：聽不到他的聲音了

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

中職／挑戰陳義信142勝紀錄　潘威倫：希望留下好結果

大馬18架蘇愷戰機「剩4架能飛」　馬哈迪：正與俄談判軍購米格-35

美網／詹皓晴不敵前球王球后　混雙屈居亞軍

海軍陸戰隊72周年隊慶　4位女戰將首入聯合儀隊操演

低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西撲日大迴轉

飛翔過馬路想鬆手　黑人反應網讚：很多爸爸做不到！

政治熱門新聞

日學者小笠原：深刻體會台灣網路..

即／日學者松田康博臉書消失　昨..

網列舉韓國瑜國際性失言　惹怒菲..

郭台銘談台日關係「你覺得誰可以..

郭台銘：兩岸是「兩個獨立政治體..

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

2020台灣要贏Lets Wi..

易學師斷蔡韓對決　郭、柯是加分

蔡英文拜訪群園董事長呂崇民

負面聲量83％！王浩宇：韓「2..

日學者分享貼文　孫大千酸郭：我..

韓國瑜新北造勢　聚10萬人抗郭..

陳明文掉300萬　馬英九：他們..

更多熱門

相關新聞

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

日前因為與韓國瑜會面的日本學者參訪團，成員之一的日本知名政治學家小笠原欣幸在臉書中發文透露，一行人已經離開台灣，並強調此行「也體會台灣網路社會的生態，感受深刻」。

郭台銘若要選總統　柯文哲：請說服柯粉轉向支持

郭台銘談台日關係「你覺得誰可以？」

網列舉韓國瑜國際性失言　惹怒菲港印越日

回應蔡台灣價值　柯文哲：清廉勤政愛鄉土

關鍵字：

韓國瑜郭台銘2020總統大選2020大選高雄市長發大財柯文哲柯P

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

路易莎分店狂冒　網全好奇紅什麼

好市多搶冰塊爆口角！3歲童昏倒

YouTuber實地解密《德魯納》陰間隧道對面風景

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶恐生

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

3兄弟騎車環島　掛牌子內容笑爆

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面