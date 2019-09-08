記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者，爆出失言風波，讓低迷民調雪上加霜。鴻海集團創辦人郭台銘6日表示，他會見同一批日本學者，「雙方準時就能賓主盡歡」，較勁意味濃厚。為了重整軍心，韓國瑜8日將在新北舉行首場大型造勢，主辦單位預估至少10萬人到場，外界解讀這將是韓國瑜整軍反攻郭、蔡的第一戰。

▲韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場 一戰逆轉低迷民調。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜8日將於新北二重疏洪道舉辦大型造勢活動，侯友宜以市政繁忙為由不克參加，朱立倫當天也因為出訪日本也無法到場，藍營支持者憂心是否會影響黨內團結。韓國瑜北部競選辦公室副執行長、國民黨立委許淑華5日就透露，她其實不擔心這個問題，比較煩惱參與的人多不多。

許淑華表示，由於之前的活動都是民眾自發性幫忙，而這次則是自己主辦，因此韓國瑜非常重視，也很緊張這一次造勢活動情況，幾天前還專門問她「9月8日造勢大會人會不會多」，她就告訴韓國瑜「不必擔心，一定人多」，目前預計有10萬人到場，屆時則希望能有20萬人參加。

▲韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華。（圖／記者羅婉庭攝）

當天出席來賓方面，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北縣長周錫瑋、高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人都會出席，前黨主席洪秀柱則還在邀約， 12位國民黨新北市立委參選人也將全部出席。當天還邀請了金曲歌后曹雅雯樂團、舞蹈表演團體，另外韓國瑜本人將獨唱「浪子回頭」也引發討論。

其實位在新北二重疏洪道的活動會場，7日上午就已經搭好舞台及布幕，上面印有「台灣安全、人民有錢，庶民總統韓國瑜」等字樣，吸引了大批民眾穿著國旗裝到場拍照留念，活動也將提供免費帳棚及發電機，給80個攤商到現場「免費」設攤。就有攤商認為，這一次「國瑜夜市」擺攤，可抵平常2個月業績。

▲韓國瑜8日將在新北舉辦大型造勢，外界就認為是反攻郭蔡的第一戰。（圖／記者李毓康、賴君欣、屠惠剛攝）

而為了讓造勢活動能圓滿完成，國民黨黨部也傳出有下達命令，要求新北議員幫忙動員、每人負責350人的消息，但因為消息來的突然時間緊迫，加上有些人選區距離三重比較遠，因此有些議員就比較為難。對此國民黨新北黨部主委李乾龍就解釋，黨務系統是有下達動員令，但說是能來的就盡量來，沒有硬性規定。

黨部撇清沒有硬性規定，但確實有發出動員的消息，韓國瑜近期因為各種風波站在輿論浪尖，像是瑪麗亞失言事件、鳳凰與雞失言事件，近幾天的日本學者失言事件，讓他的政治形象被受考驗，因此這一次的新北大型造勢活動，外界就認為這是韓國瑜整軍反攻郭、蔡的重要第一戰。

▲郭台銘與韓國瑜6日宴請同一批學者，韓國瑜卻鬧出遲到失言的風波。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘與韓國瑜6日宴請同一批學者，韓鬧出了遲到失言的風波，郭隨後就在臉書發文「雙方準時就能賓主盡歡」，7日日本產經新聞更進一步報導，郭台銘表達了強烈參選意願，挺郭的資深藝人恬娃也在臉書爆料，郭董8日會退回國民黨榮譽黨證，使得外界猜測郭台銘已經準備表態。

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜7日受訪表示，「真的沒有9月8日這件事，我們沒有所謂退回榮譽黨員狀這件事」，而對於是否表態參選總統一事，9月17日前會給大家一個確切答覆。

