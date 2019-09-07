協調議員成立小英後援會　結合政治力與社會力務求大選勝利

▲蔡英文台南競選總部主任潘新傳，偕同陳亭妃立委等人，召開立委第3、5選區地方組織會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南競選總部主任潘新傳，9月7日偕同陳亭妃立委、蔡筱薇議員、呂維胤議員、沈震東議員、李啟維議員與蔡旺詮議員團隊，以及執行總幹事林士傑、蔡麗青及各級地方幹部，召開立委第3、5選區地方組織會議。

潘新傳說明2020大選要走出同溫層，將協調各區議員，成立總統立委聯合後援會，並發展社會力吸引百工百業支持，結合政治力與社會力，力拼總統連任、立委全壘打。

陳亭妃在會議中感謝團隊成員的辛勞，並說明將配合競總的統籌與分工，且陳亭妃也強調會善盡立委的職責，為地方及人民爭取更多建設與福利，贏得選民的支持。同時也請大家共同為2020的大選發揮最大戰力，贏得大選勝利；蔡筱薇、呂維胤、沈震東、李啟維議員於會中表達將全力配合競選總部選務，將選票最大化。

潘新傳和地方幹部說明並以區域分工，加強黨員及地方人士交流聯繫，由執行總幹事林士傑、蔡麗青率領黨部同仁督導協助，加速成立37區「小英後援會」以及「百工百業後援會」，務求擴大社會對蔡英文總統的支持，達到「2020大選總統連任、立委全壘打」的任務。