台南就業中心中秋節前　連3場徵才近400個工作機會

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於9月10日、11日連辦3場「求職逗陣來~就業好薪情」徵才活動，希望求職朋友把握現場媒合機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

還在電腦前或滑手機等網路通知嗎？快來參加中秋節前，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於9月10日、11日連辦3場「求職逗陣來~就業好薪情」徵才活動，預計14家優質廠商，徵求近400個優秀人才，活動地點分別在安平工業區、仁德區、東區。希望求職朋友把握現場媒合機會。

9月10日星期二上午9時30分至11時30分，坤成實業廠於仁德區公所3樓禮堂（台南市仁德區中正路三段5號），徵求38個操作工。

9月10日星期二上午10時至下午4時，台灣善商SUKIYA在台南就業中心（台南市東區衛民街19號），徵求儲備幹部、內外正社員計50個工作機會，薪資31K起，錄取後須先北上受訓，受訓期間提供住宿。

9月11日星期三上午9時30分至12時，於安平工業區服務中心3樓會議室（台南市南區中華西路一段67號），邀請美輝企業、台糖長榮酒店、儒億科技、堤維西、興南客運、全家超商、大員皇冠酒店、黑橋牌、南台彩藝印刷、景鈦科技、福安工業、聯寶等12家廠商。提供工程師、採購、儲備幹部、工讀生、品管員、管理專員、企劃編輯、倉管員、行李員、房務員、餐廳服務員、洗碗員、內場廚師、洗衣房乾洗員、文書助理、技術員、電鍍噴漆員、編目建檔人員、美編助理、超商門市人員（大夜班）、作業員、客務員、安全員、技術員、組立人員、客運駕駛、射出人員等300個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，參加現場徵才活動，是個節省時間而且更能夠展現自己的機會，除了「當天現場直接面試」外，還可以「一天面試多家企業」，節省不少交通往返時間，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。