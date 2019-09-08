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「學姐」被爆想辭職　名嘴：黨內逼黃瀞瑩選立委

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 ▲▼柯文哲，黃瀞瑩出席交通會報。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲黃瀞瑩。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲有意派出北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩代表民眾黨參加立委選戰，不過，資深媒體人陳敏鳳則在政論節目爆料，由於柯文哲經常發出歧視女性的言論，再加上學姐不想選立委，因此心生鬱悶萌生辭職念頭。

陳敏鳳6日在政論節目《鄭知道了》爆料，柯文哲近日的表現屢受討論，尤其是對女性的評論令外界觀感不佳，也讓身邊的女性工作人員都很鬱卒，「學姐都想辭職了！」

陳敏鳳說，學姐認為柯文哲看不到她的才華只看上她的美貌，想要利用她，陳敏鳳也指出，其實學姐根本不想選立委，但是黨內逼她選，她知道柯文哲要找人去犧牲打，甚至還說「學姐1月11日（2020大選後）就要去找工作了。」

陳敏鳳也說，學姐現在顧全大局不會承認要辭職。對此，《ETtoday新聞雲》記者求證黃瀞瑩，她表示，不認識陳敏鳳小姐，不知道空穴來風的憑空爆料從而來，「沒有這回事」，否認傳言。

▲▼柯文哲出席台北千人大縱走活動。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲。（資料照／記者張榮恩攝）

柯文哲近日失言不斷，繼驚爆名模林志玲懷孕後，又脫口「小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」雖然柯文哲已對林志玲致歉，也澄清對陳菊的用字遣詞「反正就是個形容詞嘛」，但臉書粉專已跌破200萬大關不少網友湧入留言，罵聲不斷。

柯文哲組民眾黨目標瞄準2020國會席次，有意要派出黃瀞瑩參選立委，投入台北市第一選區（北投士林區），現任的民進黨立委吳思瑤將在這區爭取連任，代表國民黨出戰的汪志冰，也在當地連任四屆的市議員，前新北市議員李婉鈺也有意以無黨籍身分在這區參選，已積極在當地跑行程，在年輕人之間擁有高人氣的「學姐」黃瀞瑩，近日積極走訪地方宮廟參拜，也被解讀成要替立委選舉鋪路。

▲影片來源：YouTube（若遭刪除請見諒）

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