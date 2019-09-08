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「自己泡鮮奶茶」總差手搖飲一味！網點出關鍵「用牛奶煮茶」：還要加糖

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▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲原PO好奇，為何手搖飲的奶茶總是比自己泡的好喝。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「泡出比飲料店好喝的鮮奶茶很難嗎？」一名網友在PTT發文，說鮮奶茶應該就是鮮奶+紅茶+冰塊，但儘管挑了跟店家一樣的鮮奶品牌，雖然泡出來很好喝又蠻清爽，但就是比不上外面飲料店「那種又濃郁又靈活」的感覺，忍不住好奇，「到底要有什麼關鍵或技巧，才能泡出比飲料店好喝的鮮奶茶呢？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，「泡出比飲料店好喝的鮮奶茶很難嗎？」文中表示，「鮮奶茶應該就是鮮奶+紅茶+冰塊，鮮奶買到和店家一樣的品牌也不難，雖然店家會寫營業用，但應該也沒更好。」

請繼續往下閱讀...

原PO接著曝光自己的鮮奶茶泡法，說他都用某兩大品牌茶包或不具名茶葉，直接沖100度熱水到杯子裡，過幾分鐘後，直接放透明冰塊、並加鮮奶，「雖然也蠻好喝而且蠻清爽的，不過就是比不上5X嵐或星X克那種感覺。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲專家揭開「茶包正確沖泡方式」,茶包。（圖／取自pixabay）

▲原PO用茶包泡鮮奶茶。（示意圖／Pixabay）

原PO說，他也有試過把熱紅茶冷凍成冰磚再加入鮮奶，「雖然會變的很濃郁不過有點太濃郁，和飲料店那種又濃郁又靈活的感覺不同。」最後則是請教，到底要用什麼關鍵或技巧才能泡出比飲料店好喝的鮮奶茶。

看到貼文後，網友紛紛留言，「紅茶葉煮30秒再加牛奶煮滾就很好喝了耶」、「高X鮮奶超濃！泡紅茶跟咖啡口感都很濃厚」、「你去飲料店打工就知道了，越好喝的東西通常越不純」、「原物料本身就有差異」、「5X嵐鮮奶茶用的是兩倍茶葉量下去泡，還要降溫去澀，普通茶包沒辦法達到那個味道。」

牛奶,鮮奶。（圖／Pixabay）

▲明明都是紅茶+鮮奶，手搖飲店的口味感覺就是比較好喝。（示意圖／Pixabay）

其中，有人則是分享好喝鮮奶茶做法給原PO，「紅茶煮完，需要醒茶不然會苦，水的溫度也有關，泡的時間也不能太長」、「糖很重要，茶包要找茶香較重的」、「糖很重要+1，能讓紅茶跟牛奶更加調和，至少要放一點點，牛奶也要挑，不是每一種都適合煮，紅茶葉要挑味道重一點的，紅玉拿來煮ok，但會比較可惜，味道沒有單喝豐富。」

還有網友表示，可以直接用牛奶煮茶，「要直接用牛奶煮紅茶，你先用水煮味道就淡掉了」、「直接熱牛奶煮茶包，好喝」、「我自己試過最成功是用奶粉加茶葉，減少水分味道才會濃」、「營業用牛奶通常都有調整過配方喔，不是單純的牛奶。下次可以試著加一點鮮奶油，喝起來就會比較像飲料店的鮮奶茶。做奶茶的茶葉量要比單喝多一點，紅茶要選風味比較強烈的，才不會被奶味蓋掉，像早餐茶就蠻適合的。紅玉做奶茶覺得有點可惜啦！」

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