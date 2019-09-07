網友列舉韓國瑜「國際性失言」　惹怒菲、港、印、越、日

▲網友列舉韓國瑜的失言，已經惹火了菲、港、印、越、日。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜與日本學者會面更換地點風波，相隔一日之後持續發酵。在PTT八卦板上還有網友列舉了韓國瑜的「國際性失言」，不只惹怒日本人，包括菲律賓、香港、印尼、越南都被他給惹怒，甚至還發問，「請問要有多大本事，才能在短時間內惹怒以上所提到國家的人民呢？」

▲韓國瑜一席「瑪麗亞」言論，遭到菲律賓駐台辦事處抗議。（圖／翻攝東森新聞）



韓國瑜在今年3月的時候，一席「怎麼瑪麗亞變成我們的老師了」，遭到菲律賓駐台駐台辦事處行文抗議，「以瑪麗亞稱呼移工，帶有歧視意味」。台灣的脫口秀演員龍龍林千玉，也在youtube發布一段影片，揶揄韓國瑜以「瑪麗亞」一詞歧視菲律賓移工。

▲韓國瑜競選團隊推出「擴大來台就學，放寬在台就業」，卻因為「動亂說」使得香港網友並不領情。（圖／翻攝自張善政臉書）



韓國瑜在談到香港衝突情勢表示，先是以「希望香港的動亂能夠趕快平息」引發爭議。後來韓國瑜選舉團隊提出，「擴大香港學生來台就學管道，並放寬優秀香港學生畢業後在台就業限制」相關政策，但是香港網友卻不領情，甚至還怒嗆，「你當選誰想過去」。

▲韓國瑜「鳳凰與雞」歧視言論被翻成印尼文轉發。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



韓國瑜在臉書直播中，談到台灣人才外移現況，一句「鳳凰飛走了，進來一堆雞」引起外界抨擊歧視移工。此番歧視言論竟被翻譯成印尼文，並在移工的社群內轉發。有「太陽花女戰神」之稱的知名學運人士賴品妤表示，身為台灣人，看到當下真的覺得好丟臉、好羞恥。

▲韓國瑜澄清鳳去雞來，卻惹火海倫清桃要求他為歧視言論道歉。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）



韓國瑜後來又在直播中，澄清鳳去雞來的言論遭到扭曲，他指出，是接到許多海關第一線人員陳情，因人力不夠，在檢查新南向政策進來的旅客時，都懷疑來台目的是非法打工和賣淫的，卻無法一個一個盤問。此番言論惹怒越南女星海倫清桃痛批韓國瑜，「韓市長，我們新住民在台灣都一直奮鬥，希望您能看見，也希望韓市長往後的行程多關心在台灣生活的我們，在此希望能對您的表達錯誤大部分的東南亞來台灣觀光許多都是賣淫的事表達歉意。」

▲日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）



韓國瑜在與日本學者會面時指出，「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」、「學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。日本學者代表松田康博隨後PO文澄清，他們直到當天早上才被告知換地點，對於韓國瑜在媒體面前的說法，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

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