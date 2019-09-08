生鮮、豬肉超強！大地主「台糖量販」卻打不過家樂福　網揭關鍵：國營問題

▲ 台糖量販4月時已和家樂福簽約。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／鄺郁庭報導

台糖量販店因近幾年虧損嚴重，日前正式被家樂福接手，而台糖旗下5家量販店及3家超市，預計於今年底陸續以全新面貌和顧客見面。就有網友在PTT表示，家樂福雖然比較新、有明亮的感覺，但東西不一定比較便宜，而且台糖有特色賣自己的豬肉，好奇問卦，「為什麼台糖打不贏家樂福反而被併購呢？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「台糖量販店為什麼打不過家樂福？」文中表示他人在高雄，剛好他所在的區有台糖也有家樂福，而台糖量販店比較早開，後來才有家樂福，「雖然我很少去台糖買，通常都是去家樂福，但是聽到這麼久的老量販店要關門，還是會有點不捨。」

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原PO接著表示，「認真說起來，我個人是覺得我們這邊的家樂福比較新、明亮的感覺，東西的話不一定比較便宜，台糖好像還有自己的豬肉特色？」最後則是好奇問，為什麼台糖打不贏家樂福、反而被併購。

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▲家樂福接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市。（圖／示意圖／資料照）

看到貼文後，網友紛紛留言，「因為你們都不去逛啊」、「台糖ㄅ肆做鳳梨罐頭ㄉㄇ」、「因為賣場名字太甜了」、「從賣場陳設看起來就沒很想做的樣子，架子空了就放在那」、「我認為台糖再設計賣場空間沒家樂福好」、「陳列商品像是學校福利社，很難有購物慾。」

其中，不少人認為跟「國營」有關係，「台糖是不想經營而已，台糖是大地主」、「不用心，反正國營企業賠也不關自己的事」、「國營民營經營能力差別」、「國營賺多錢也不會分紅，反而更累」、「國營的當然懶得行銷」、「台糖如果做得太好，那些量販業者會靠北說政府搶民間的生意。」

不過談到台糖，許多網友忍不住大推，「台糖豬肉肉品其實還蠻優良的，好吃」、「台糖的商品更新速度不夠快，陳列略顯老氣價格也打不過家樂福。但是能活18年還是有優點在，折扣給的很多，肉類商品很新鮮，很多市面上沒有的3.4線牌子，適合省錢的婆婆媽媽」、「我覺得台糖的生鮮是賣場之王耶，價格也不貴，真的蠻可惜的。」

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