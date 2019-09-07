台男抱怨妻要求「貸款18萬」住月子中心　網轟：沒18萬還敢生小孩

▲貸款18萬住月子中心，近日在PTT八卦板上連日引發話題。（圖／pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

老婆生產要求住坐月子中心，坐滿28天要價18萬，讓老公必須因此貸款，在PTT八卦板上連日引發話題。雖後開始有網友認為，花18萬可以解決的問題根本物超所值，還有人質疑18萬並不算是很大筆的天價，連18萬都拿不出來怎麼還敢生小孩。

由於坐月子中心是現代才出現的產物，讓不少人質疑是商業噱頭，或者網路時代新的炫富方式。對此有過來人表示，月子中心不是炫富的，重點在靜養，在家做月子不是不好，但是要有處理好的把握，包括「公婆不會酸言酸語」、「老公打理家務或照顧小孩的能力要好」、「如何避免產婦被打擾」、「專業的醫療照護」等等。

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網友表示，當初會選擇月子中心，純粹就是讓老婆可以休一個月不要讓人打擾，爸媽也是兩三天，才去看一次，去之前會問我老婆時間上可不可以，在家做月子就很難這樣了，而且1個月18萬的價格在台北市算很平價了，當初他在高雄20天就要15萬。

還有人表示住坐月子中心的好處，可以免去很多婆媳問題，這點真的無價，老人家有很多奇怪的習俗，加上台男又沒什麼協調能力，只會叫老婆讓爸媽，久而久之就是感情破裂，而且新手爸媽不會顧小孩月子中心會教，再加上現在大多雙薪家庭，沒道理台女也有上班賺錢，生孩子做家事都她一人的事吧，肚子裡裝個球 10 個月上班工作，睡覺也睡不好，讓她度個假休養個三星期也不為過。.

▲網友認為坐月子中心可以免去許多爭吵，根本無價。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



更有網友直接砲轟，18萬出不起還要貸款，那之後奶粉、尿布還有幼稚園學費真的扛得住嗎？這麼勇敢就生下去了，孩子會不會恨自己的父母！

▲網友普遍認為，18萬根本不多，連18萬都拿不出來，當初怎麼有勇氣生小孩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友在推文中表示，「認真講這價錢不貴 老婆的要求不過份」、「18萬就要去貸款的也敢生小孩喔」、「我只覺得這男的很沒用.. .. ..真的沒錢別生了」、「月子中心的錢都要貸款，當初哪來的自信射進去的？」、「18萬居然要貸款...哪來的低端窮鬼」、「重點是18萬都拿不出來要貸款，這樣也沒錢養小孩好嗎」。

不過也有人認為，「沒錢硬要享受，反正老公出嘛，夫妻不能同甘共苦，現代人的關係怎麼變得如此勢利啊」、「有錢當然可以進去當貴婦啦 付不起還要借錢當貴婦 ，腦袋有問題？」、「其實國外根本沒在坐月子的，月子中心的歪風又是從那些女藝人來的吧？」、「國外都沒人在做，生完一小時就去海邊玩了，東亞病婦？」、「離婚吧，住這什麼鬼，以前人有住嗎？還不是好好活著」。

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