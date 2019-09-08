收詭異信件！字體「扭曲混亂」內含香港地圖...網歪：郵差這樣也看得懂

▲詭異的信封。（合成圖／翻攝ptt八卦版，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣郵差使命必達的責任感真的讓很多人讚嘆，就算字跡混亂還是會想辦法送到收件人手裡。一名網友日前在ptt發文表示，他的辦公室剛收到一封奇怪的信，不僅字體超醜，且裡面還塞了幾張香港的地圖和幾張sim卡，讓他超傻眼。

原po在ptt「八卦版」以「辦公室收到一封邪門的信」為題發文並附了4張圖片，只見信封上的字體完全就是「鬼畫符」，然而仔細看還是可以看出「軍事情報協防社」等7個字，但信封裡卻塞滿讓人摸不著頭緒的地圖和sim卡，讓他覺得超詭異。

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值得注意的是，地圖上還有許多用藍筆畫上的圈圈做註記，於是原po便發文詢問廣大網友表示「剛剛辦公室收到一封奇怪的信，字體超醜，同事猜是軍事基地，如何？」

貼文一出，有一堆網友留言直呼「這種信你敢拆」、「感覺是正常的寫字之後，修圖調斜率」、「寫這個他X誰看得懂」、「這三小，密室逃脫？」、「建議轉國安局」、「小心安全，你已經定位了」、「是什麼遊戲要上市了嗎？」、「拿給情報單位研究啊」、「期待接下來的劇情」、「泰文？是軍火還是毒品？」、「藏寶圖」。

但是，還是許多人讚嘆郵差敬業的精神，紛紛留言表示「這郵差一定是解密高手」、「寫成這樣是怎麼找到的？」、「台灣的郵差真是萬能」、「寫的出這種字的是高手，看的懂字的郵差更是高手」、「給這郵差大功一支」、「郵差好辛苦」、「郵差這樣也看得懂」。