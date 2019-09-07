吳敦義嗆「以獨引統」 蔡英文：不是偏見就是政治操作

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義再批總統蔡英文兩岸政策，直指她是「以獨領統」。對此，總統蔡英文7日受訪時反擊，反嗆吳敦義不是偏就是政治操作，同時強調處理兩岸政策三原則，分別是「不冒進、不挑釁、不會輕易退讓」。

針對吳敦義說法，蔡英文表示，有一定程度先天上，不是偏見就是政治操作的意圖，「我的兩岸政策很清楚，盡力維持台海和平、穩定現狀，希望對國際上區域和平穩定有所貢獻，正段時間我們處理兩岸政策，秉持幾個原則，第一個不冒進、第二個不挑釁、第三個不會輕易退讓。」

蔡英文指出，面對中國大陸步步進逼的情況，應該強化團結意識，強化國力，爭取國際更多支持，才是面對中國大陸的最好方式。她質疑，難道吳敦義的意思是要台灣步步退讓，這部會被台灣人民所接受，「如果有一天我們退到不可退，我們的國家主權怎麼辦我們必須要團結。」

此外，蔡英文也提到臉書上釋出的爭取加入聯合國影片。她說，影片不僅僅是給國人看，也給全世界的人看，希望更多人認識台灣，讓世界了解，台灣人有非常強烈的意願要加入國際社會、貢獻國際社會，「我們是非常友善、積極尋求貢獻的台灣人，希望他們給我們尋求參與國際時最大的支持。」

針對持續延燒的陳明文掉三百萬事件，蔡英文強調，司法單位已經開始程序，不便多做評論，希望清者自清。