2020王座之爭！易學師秒斷：蔡韓正面對決　郭、柯是超甜加分選項

▲易學名師何榮柱再次「秒斷」2020總統大選。（合成圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

2020總統大選戰況越演越烈，蔡英文、韓國瑜、郭台銘及柯文哲這3王1后的動向更是全台矚目焦點。民眾除了對蔡、韓2人關注，更再意郭、柯的未來，「到底選不選」、「會不會跟誰合作」…也都是民眾茶餘飯後閒聊的必答題。2018才幫雙北市長選舉「秒斷」的易學名師何榮柱7日也再次為2020總統大選「秒斷」，何榮柱斷言，2020總統大選，最後一定是蔡、韓2人的正面對決，至於聲勢看好的郭、柯2人，只會是超級甜的「加分選項」，誰能說服他們做副手，誰直接加200分。

易學界名師何榮柱2018大選時曾「秒斷」新北市長選舉-侯友宜絕地逢生，台北市長-柯文哲苦盡甘來，而姚文智卻是一路下滑，果然開票後正如何榮柱所斷。2020大選前，何榮柱再次為幾位總統候選人「秒斷」，何更直言，「最後一定是蔡、韓的正面對決」。

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▲何榮柱認為，蔡英文與韓國瑜的命格相當類似，但是同樣擁有的「沖數」卻對韓國瑜更有利。（圖／記者陳凱力攝，下同）



何榮柱表示，蔡英文與韓國的的命格非常相像，都是強中好手，幾乎可算是平分秋色，2人命格中都有「沖數」也代表著變動，但變動對目前在位總統職的蔡英文來說，並非好事，而對韓國瑜來說，卻是一個上位的好機會。何榮柱認為，韓國瑜的是非太多，是因為命格中「正官」與「七殺」格所導致，但老年後會改善。

至於熱門討論的郭台銘與柯文哲，何榮柱也說，郭台銘的命格太強，只有他煞別人沒有別人煞他，但是郭台銘的氣勢卻是先上後下，氣勢一直上升到最高點，最後氣勢卻是「自己掉下來」，何說，郭的命格屬於「專旺格」，這種命格太強了，可說是一片都是火，只有他剋別人，沒有別人剋他，但是最後郭的氣勢卻反而減弱，他也不知道為什麼，唯一可能就是郭台銘自己願意退出，也許被人說服退出戰場也有可能。

何榮柱認為，蔡英文與韓國瑜同屬「山下火命」，而郭台銘為「松柏木命」、柯文哲為「平地木命」，有木幫火，聲勢銳不可檔，若蔡英文、韓國瑜能夠有辦法說服柯文哲、郭台命做副手，那麼可說是直接將命格優勢的100分直接暴漲至200分。「郭、柯有沒有機會做大位？」何榮柱笑著搖搖頭說，「最後一定是蔡、韓2人的正面對決」。

▲▼何榮柱秒斷蔡英文、韓國瑜、郭台銘與柯文哲的命格。