獨／蔡英文中部拜訪基層　悼念呂崇民父親呂國震

▲▼總統蔡英文7日前往呂家致哀，群園董事長呂崇民（左二）在門口迎接。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

地方中心／台中報導

總統蔡英文7日前往台中拜訪基層，其中一站最受人關注，蔡英文拜會有中部在政商極具影響力的群園機構董事長呂崇民。蔡英文此行，陪同前往的人包括總統府秘書長陳菊、前台中市長林佳龍、立法院長副院長蔡其昌等，最主要是悼念呂崇民的父親呂國震辭世。

呂崇民因為成長和家族的背景，他藍綠通吃。家族是開設「第七銀行」、建設公司、有線電視台，呂崇民和前陳水扁時期的總統府副秘書長馬永成是親戚，娶當時的紅星「華真真」為妻。很早之前，呂崇民就淡出江湖，一心從事善行和宣揚佛法。

人在江湖身不由己，多年前台中市副議長張宏年被綁後平安獲釋，知情人士都說就是借重呂崇民的誠信和實力，他以前在縱貫線實力，凌駕新店的羅福助、台中海線的顏清標，不過，這些都已經是過去式了，呂崇民現在一心向佛，行善公益。

呂崇民目前職稱為「群園機構董事長」，群園7日發出新聞稿表示，此次蔡英文總統特地南下，是為了推崇呂國震誠信精神和善心義舉，也讚揚呂崇民推廣佛法有成。呂崇民30多年前就跟隨中台禪寺惟覺老和尚修習佛法，皈依為佛門。呂國震老先生於9月3日中午於台中市西區老家安詳辭世，享耆壽98歲。