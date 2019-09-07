連高雄觀光代言人也看不下去…波特王批韓國瑜睜眼說瞎話：有夠丟臉！



▲波特王與韓國瑜合照。（圖／資料照片／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，還對著媒體喊聲「我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，但事後日本研究小組召集人松田康博在臉書澄清，是韓市府換地點又換時間，還說自己等日本人25分鐘，現在網路上撻伐聲不斷，就連高雄市五月觀光代言人「波特王」，也在《ETtoday新聞雲》留言「睜眼說瞎話如果是奧運比賽項目，韓總肯定能為國爭光，有夠丟臉」。

韓國瑜6日和日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，但一向守時的日本學者在表定時間約16分鐘後才現身。韓國瑜事後受訪時還表示「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓，既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。但東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博隨後在臉書PO文表示，是韓市府換地點又換時間，竟還向媒體表示自己等日本人25分鐘，最後松田康博寫下「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。特此澄清事實」。

後續不僅松田康博臉書被灌爆，不少人大喊「非常抱歉」，就連身為高雄五月觀光代言人的網紅「波特王 Potter King」，也在《ETtoday新聞雲》留言「睜眼說瞎話如果是奧運比賽項目，韓總肯定能為國爭光，有夠丟臉」。

野生波特王一留言，也讓不少網友興奮大喊「真的是波特王耶」、「你身在高雄，辛苦你們了！」，也有不少網友記得他曾是高雄代言人，還代為澄清「他是代言高雄，不是代言高雄市長」。