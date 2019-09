快訊／紐西蘭巴士過彎翻車至少6死21傷！擋風玻璃碎裂　乘客一度受困

Police confirm fatalities, at least 21 others injured in bus rollover accident near Rotorua, New Zealand https://t.co/uEjD6eEc1p — Factal (@factal) September 4, 2019

記者詹雅婷/綜合報導

紐西蘭北島中部城市羅托魯瓦(Rotorua)當地4日11時許發生死亡翻車事故,據信當時天氣惡劣且有強風,在過彎時發生意外,造成至少6人喪命,另有21人受傷。目前已知車上載有多名說中文的亞洲乘客,中文翻譯現已趕到救援現場。

綜合NZHerald、tvnz等外媒報導,發生事故的白色巴士當時在惡劣天氣下行駛於高速公路,卻在過彎時發生翻車意外,擋風玻璃碎裂,部分乘客一度受困。當局現已出動5架直升機與3輛救護車執行救援行動。

警方稍早已證實多人喪命,但強調現階段仍無法給出確切的死亡人數。

SH5 NGATIRA - ROAD CLOSED - UPDATE 2:25PM

Due to a serious crash, SH5 remains CLOSED between SH28 (Tapapa) and Maraeroa Rd. This closure is likely to remain in place until later this evening. A further update will be provided at 6:30pm.https://t.co/eTAJozjLY1. ^MF pic.twitter.com/YQadXbe8oO — NZTA Waikato/BoP (@NZTAWaiBoP) September 4, 2019