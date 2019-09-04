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日超商LAWSON員工9年盜領1.3億　「吃喝用掉了」推特網友掀熱議

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）上月30日對外宣布，一名年約50多歲的員工在工作9年的期間，私自盜領了4億3000萬日圓（約1.3億元新台幣），雖然他辯稱是把錢用在餐飲費上，但還是因此丟了飯碗，另外還得揹上刑事告訴責任。

根據日本《朝日新聞》報導，羅森公司在聲明中提到，這名員工屬於IT部門（資訊科技部），工作35年來一直都是負責管理產品訂購系統，沒想到2011年至2019年間，他與客戶共謀灌水業務委託費用，請款後再把錢以「預備款」的名目存放在客戶名下，就這樣於9年內盜領了4億3000萬日圓。

▲▼日本超商Lawson很多外籍店員。（圖／CFP）

▲LAWSON超商相當有名，許多觀光客都會列清單前往掃貨。（圖／CFP）

整起事件直到今年2月才曝光，該名員工與客戶皆坦承犯行，但辯稱是把這筆錢用在餐飲費上。羅森公司說明，這一切都是因為讓員工獨自負責同一項工作太久，才會導致內部監控失去平衡，進而發生這樣的詐欺行為，更在社會上留下不好的印象，對此深感抱歉，目前也已經將該名員工開除，後續則會分別對員工、客戶提出刑事訴訟。

不過，這起事件經過日媒報導，當地網友也在推特上掀起熱烈討論，大家紛紛留言猜測這其中應該還有隱情，「總覺得案情太奇怪了啊」、「管理是不是太鬆散了？」、「領走4億日圓才發現，太扯了啊」、「等等，他到底是吃了什麼可以吃到4億日圓？」、「看完新聞直覺一定有共犯」。

▼日本網友在推特上對這件事也很關注。（圖／翻攝自推特／LAWSON）

日超商LAWSON員工9年盜領1.3億。（圖／翻攝自推特／LAWSON）

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