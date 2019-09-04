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熱褲女變喪屍「抓狂咬Uber司機」...怪力掰斷雨刷！誇張片曝光

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▲▼美國Uber司機被喪屍女咬。（圖／翻攝自推特／@ImSoRico_）

▲Uber司機被喪屍女咬。（圖／翻攝自推特／@ImSoRico_）

記者錢玉紘／綜合報導

開UBER總是會遇到各式各樣的怪異客人！美國喬治亞州亞特蘭大的45歲司機哈迪（Yasser Abdul Hadi）日前載完客人之後，路上竟突然冒出一名怪異熱褲妹，他拒絕載客後，對方突然發狂，如殭屍一般直接撲向他並咬他的手臂。這些瘋狂行徑全被路人拍下，哈迪回憶當時真的太恐怖了。

《UNILAD》網站報導，哈迪當時剛載完另一名乘客，結果穿著破洞熱褲和比基尼上衣的坎培爾（Tasheena Campbell）突然冒出來，想要上車，哈迪看對方行為怪異，並沒有答應。沒想到這個舉動激怒了坎培爾，她直接跳上哈迪車子的引擎蓋，徒手拔起雨刷，接著把雨刷踹斷洩憤，哈迪在一旁勸導，但她失去理智，完全不聽。

接著，瘋狂女子坎培爾推開司機，直接坐上駕駛座，似乎打算逃走，哈迪見狀立即大喊「滾出我的車」，並將她從車上拖出來，鎖上車門，一旁錄影的民眾傻眼驚呼「那是他的車耶，她是在幹嘛？」

接著哈迪抓住坎培爾，試圖制伏他，但喪屍辣妹下秒爬上他的背，掉下來之後又往他的手臂上咬下去，哈迪痛得放聲大叫，一旁的民眾嚇壞直問「她是在咬他嗎？？？？」，並趕緊上前幫忙。哈迪事後回憶，當時的狀況真的「超可怕」，而且他的車子也有多處損毀，「我的健康和工作都受到威脅」。

▲▼美國Uber司機被喪屍女咬。（圖／翻攝自gofundme）

▲哈迪的身上被咬出一個傷口。（圖／翻攝自gofundme）

坎培爾過去就有多項前科，目前已經被逮捕，並以攻擊和非法入侵等罪名起訴。資深員警拉爾卡（J. Larca）指出，這起攻擊是突然發生的，該女子莫名其妙就跟哈迪爭吵起來，當員警抵達時，坎培爾完全不知道自己在做什麼，而且還對員警大吼大叫，一直說著包包在派對上被搶走的事，更扯的是，當他們將坎培爾帶回警局時，「她直接在地板上尿尿了」。

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