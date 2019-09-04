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328：301！　英國會下一步挑戰「延後脫歐死限」到2020年

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▲▼英國首相強生宣布關閉國會。（圖／路透）

▲英國首相強生的脫歐之路受阻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國執政的保守黨部分議員與工黨週二（3日）聯手提出議案，要求脫歐死限延至2020年1月31日，最終以328比301票，27票之差成功通過該項議案。成功控制下議院議程的議員們，將挑戰3天內通過立法。儘管首相強生（Boris Johnson）威脅保守黨內的議員們若「叛投」，將會開除他們黨籍，並且斷絕之後重回保守黨的路，部分保守黨議員仍聯合工黨一起贊成延後脫歐死限。此舉可能迫使強生得向歐盟提出再次提出延後脫歐大限。

議案進行前，政治人物陸續走進國會殿堂，部分人進去前還在外頭撂話；蘇格蘭民族黨領導人柏家輝（Ian Blackford）認為，強生現在相當獨斷獨行，「別搞錯了，首相現在的行為就像一個獨裁者依樣，關閉國會，剝奪民主。」而脫歐運動重要推動者之一的保守黨成員芮斯-莫格（Jacob Rees-Mogg），走進國會前接受記者訪問，他表示「人民投票贊成脫歐，我們必須尊重這件事。」

▲▼英國首相強生宣布關閉國會。（圖／路透）

▲強生的作風引起社會輿論抨擊，認為他關閉國會等舉是扼殺了英國的民主。（圖／路透）

首相官邸消息人士透露，該法案被視為對政府的不信任動議，如果獲得通過，政府考慮利用2011年通過的《英國定期國會法》（FTPA），在10月14日舉行臨時選舉，解散國會並提前改選。

政府人士日前說明，「國會議員表決時面對的選擇很簡單。若表決通過，讓強生有機會談判，英國就會擁有達成脫歐協議的最佳機會。但若表決結果是不讓英國達成協議，他們也必須思考後果。」

強生週一（2日）臨時召開內閣會議後在首相官邸外發表談話表示，沒有任何事情能夠阻止英國在10月31脫歐。他指出，他不希望舉行大選，但若反對派獲勝，政府與歐盟的談判不可能取得進展，呼籲議員反對3日將提出的阻止硬脫歐動議。

英國前首相梅伊（Theresa May）2018年11月與歐盟達成的退歐協議（Withdrawal Agreement）在下議院三度遭到否決，歐盟此前一再拒絕重談。強生表示，只要議員支持，他有望在10月17日的歐盟峰會上重談；但若議員投票阻止，明顯是自廢武功。

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