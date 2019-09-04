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綠眼弟求修掉臉上胎記　PS大神讚超酷「原圖奉還」：獨特不用隱藏

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▲▼胎記少年求P圖，大神直接原圖奉還。（圖／翻攝自推特／James Fridman）

▲胎記少年求P圖，大神直接原圖奉還。（圖／翻攝自推特／James Fridman）

記者錢玉紘／綜合報導

英國設計師佛里曼（James Fridman）是推特上知名的「PS大神」，常協助網友改圖，近期一名臉上天生有一片紅色胎記的青年委託他，希望可以修掉，但他直接「原圖奉還」，希望這位網友可以接受自己本來的樣貌，因為每個人都是獨一無二的。

這名20歲的少年臉上有一片明顯的紅色胎記，他傳訊息給佛里曼並提到，很希望大神可以幫幫忙，「我天生就有這個胎記，已經跟著我20年了，你能不能把我的臉變成同一種顏色，讓我看起來好看一點，我知道你會幫忙的，謝謝了」。

佛里曼也貼出「完成作品」，但很明顯可以看出，他並沒有修掉少年照片中的任何部分。他回應，「我們之所以為人類，竟是因為彼此的差異與不完美，不需要隱藏讓你如此特別的事物，這是你出生就帶著的東西，接受它吧，其他人也會的。附註，老實說，你的胎記看起來超酷的啦」。

佛里曼的回應引起多好評，一個禮拜已經有4.5萬人按讚，網友回應，「我們都應該為自己感到驕傲」、「他真的很酷」、「你的胎記很棒啊」、「其實胎記讓他的綠色眼睛更漂亮了」。

事實上這不是PS大神第一次「原圖奉還」，日前一名女網友也傳照片給他，並表示對自己的身材沒自信，嘗試過各種減肥方式都沒什麼效果，希望照片能被修得瘦一點，想看看苗條的自己是什麼樣子，佛里曼則是沒做任何修改，並回覆，「苗條不代表漂亮，不要讓急欲想減肥的掙扎剝奪你生活的樂趣，讓你自己開心最重要」。
 

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在這個幾乎人人都有手機，隨時都可以用照片記錄生活的時代，「修圖」技巧似乎變的額外重要！網路上一名設計師佛里曼(James Fridman)便經常在推特上分享自己幫網友修圖的成果，對於網友的「許願」他幾乎是有求必應，只是會添上幾分自己的創意，變成「邪惡版」成品。

關鍵字：

PS大神James Fridman

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