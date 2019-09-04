北韓37大學大舉新設資安及尖端科學系所　教改跟上世界潮流

▲ 金正恩日前視察陽德郡溫泉觀光區。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

為與世界接軌，北韓不斷改革教育體系，近來也在各大學大舉新設網路安全學系及機器人學系等。勞動黨機關報《勞動新聞》3日報導，平壤當局2019年以來已經在37所大學開設資訊安全、納米材料工學及機器人工學等資訊化及尖端科學領域共75個科系，4月新學期開始時已經正式步上軌道。

南韓《韓聯社》指出，資訊安全科系專門培養網路安全人才，與近年來受到國際社會關注的駭客問題不無關聯；大舉新設機器人學系則展現出跟上世界潮流的努力。

另一方面，北韓近來也在各個行政區域新設11所「資訊技術高級中學」。北韓學制中，高級中學相當於南韓的高等學校（高中），而資訊技術高級中學即是為擴大培養資訊及通訊科技（Information and Communication Technology，ICT）領域人才而引進特色教育概念，為平壤當局「全民科學技術人才化」政策之延伸。

《勞動新聞》報導，此類教改對培養地區經濟發展及各部門所需的人才別具意義。《韓聯社》分析，金正恩政權努力擺脫中央集權式的社會主義經濟，大幅引進市場經濟元素，為走向地方自主發展經濟的道路而擴大教育體系。

金正恩掌權後，2012年將既有的11年義務教育改為12年，將國高中分離，逐步跟上世界趨勢，持續改善教育制度與方法。平壤當局是否在3日的第14屆全國教育工作者大會中提出新的教改政策，格外受到矚目。